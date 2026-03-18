Free-TV-Premiere heute: Intensiver Thriller, in dem eine Frau zur Zielscheibe von Internet-Trollen wird

Die heutige Free-TV-Premiere entwickelt einen paranoiden Sog, nachdem eine Frau einen Shitstorm auf sich gezogen hat. Die Hasskommentare im Netz beeinflussen schon bald ihr privates Leben.

Welche zerstörerischen Nachwirkungen ein Shitstorm auf sich ziehen kann, behandelt der Thriller Eine bessere Welt. Eindringlich zeigt der Film, wie Online-Hass bis ins reale Leben hinein seine Wellen schlägt.

Am heutigen Montag, den 23. März 2026, zeigt das ZDF Eine bessere Welt um 20:15 Uhr in der Free-TV-Premiere. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt den Film alternativ auch kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen . Dort findet ihr auch die Dokumentation zum Film , in der verschiedene Prominente von Hass im Netz berichten.

Eine bessere Welt: Eine Frau wird zur Zielscheibe eines Shitstorms

Nach einem Talkshow-Auftritt bricht über Biologin Dr. Elena Stanat (Peri Baumeister) eine Online-Hasswelle herein, die sich auch auf das Leben ihrer Familie auswirkt. Plötzlich sterben die Hühner einen mysteriösen Tod, ein Mann schleicht auf dem Grundstück herum und das Restaurant ihres Mannes gerät in Brand.

Für Elena wird die virtuelle Bedrohung real. Sie erstattet Anzeige und sichert das Haus mit Überwachungskameras ab. Doch als sie einen falschen Verdacht äußert, richtet sich die Situation schnell gegen sie. Stehen die Geschehnisse überhaupt in Zusammenhang mit dem Shitstorm oder passiert das alles nur in Elenas Kopf?



Intensiver Thriller zeigt überzeugend Auswirkungen von Internet-Hass

Eine bessere Welt setzt sich umfangreich mit dem Thema Online-Hass auseinander. Das sieht man auch an der Besetzung, die teils die Wucht eines Shitstorms am eigenen Leib zu spüren bekam. Kayla Shyx, die in dem Thriller eine Aktivistin spielt, geriet 2023 nach einem vielbeachteten YouTube-Video über die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann selbst massiv ins Visier von Hasskommentaren.

Dadurch bekommt ihre Rolle eine zusätzliche, reale Ebene. Ähnlich sieht es bei der Nachrichtensprecherin Dunja Hayali aus, die seit Jahren im Netz angefeindet wird. In dem Film spielt sie ebenfalls eine Talkshow-Moderatorin.

Thomas Gehringer beschreibt in seiner Filmkritik auf tittelbach.tv , dass Regisseur Sebastian Hilger auf spannende Weise die schattenhaften Gestalten und merkwürdigen Geräusche inszeniert, so dass offen bleibt, ob die Bedrohungen real oder eingebildet sind. Auch so wird deutlich, wie weitgehend die Hassnachrichten auf die Betroffenen einwirken und deren Leben in Gefahr gerät.

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Eine bessere Welt zeigt auch eindringlich, wie machtlos Opfer sind und wie wenig Rechtsmittel der Polizei zur Verfügung stehen.

So hinterlässt das Drama einen ziemlich fatalistischen Eindruck, als wäre gegen den Hass des Internet-Mobs kein Kraut gewachsen, jedenfalls bei der gegenwärtigen Rechtslage.

Umso mehr bietet es sich an, nach dem Film auch die dazugehörige Dokumentation Hass im Netz: Eine bessere Welt anzusehen, die in der ZDF-Mediathek kostenlos gestreamt werden kann.