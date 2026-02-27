Friends-Star Lisa Kudrow kehrt nach 12 Jahren in ihrer besten Rolle zurück: Hier ist der Trailer zur Serie vom Sex and the City-Boss

In einem Monat kehrt Friends-Star Lisa Kudrow in ihrer besten Serie zurück – und das zum ersten Mal seit 2014. Die Meta-Comedy The Comeback ist etwas ganz Besonderes.

Zehn Jahre lang hat Lisa Kudrow die quirlige Phoebe Buffay (und ihre Schwester Ursula) in der Hit-Sitcom Friends gespielt und es wäre nicht vermessen zu sagen, dass sie neben Matthew Perry vermutlich das lustigste Cast-Mitglied im Central Perk war. Gerade in Deutschland kennen jedoch viel zu wenige Friends-Fans die Projekte, die Kudrow danach gedreht hat.

Da wären zum Beispiel die weitsichtige Comedy-Serie Web Therapy aus einer Prä-Zoom-Ära – und vor allem die HBO-Produktion The Comeback. In der bissigen Meta-Comedy spielt Lisa Kudrow eine Schauspielerin im heutigen Los Angeles. Hier darf sie wesentlich mehr, teils abgründige Facetten zeigen, als es ihr die Wohlfühl-Sitcom Friends ermöglichte. Dieses Jahr kehrt The Comeback nach 12 Jahren Pause mit einer finalen 3. Staffel zurück und kürzlich ist der erste Trailer erschienen.

Schaut euch den Trailer zum Comeback von The Comeback mit Lisa Kudrow an:

The Comeback - S03 Trailer (English) HD

In der Serie vom Sex and the City-Boss bekommt es Lisa Kudrow mit KI-Drehbüchern zu tun

Die 1. Staffel der Kultserie The Comeback startete 2005, Season 2 folgte 2014 und am 22. März kehrt The Comeback mit Staffel 3 zu HBO zurück. Unterwegs sammelte die Serie von Sex and the City-Showrunner Michael Patrick King erstklassige Kritiken ein, wenn auch The Comeback in Sachen Quoten stets ein Geheimtipp blieb. Besonders Kudrow und der satirische Blick auf Hollywood wurden gelobt, der mit einem semi-dokumentarischen Found-Footage-Konzept umgesetzt wurde. Eine Sitcom vor Live-Publikum ist The Comeback, anders als Friends, also nicht.

In der 3. und letzten Staffel spielt Lisa Kudrow erneut Schauspielerin Valerie Cherish, die diesmal mit einer veränderten Filmindustrie klarkommen muss. Dazu gehört, wie der Trailer zeigt, der Einsatz von KI bei den Drehbüchern ihrer neuen Serie How's That.

The Comeback Season 3 startet in Deutschland am 23. März, und zwar sowohl bei HBO Max als auch bei Sky/WOW. Die bisherigen beiden Staffeln streamen bei HBO Max.