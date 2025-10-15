Frodo-Darsteller Elijah Wood hat das Drehbuch zum neuen Herr der Ringe-Film gelesen und seine Meinung ist klar

Aktuell werden die Dreharbeiten des nächsten Herr der Ringe-Films vorbereitet. Frodo-Darsteller Elijah Wood hat das Drehbuch bereits gelesen. Die wichtigste Info verrät er allerdings nicht.

Zuletzt eroberte Mittelerde im Animationsgewand die große Leinwand. Knapp ein Jahr nach dem Kinostart von Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim erreichen uns spannende Neuigkeiten zum nächsten Live-Action-Kapitel der Fantasy-Saga, die Anfang der 2000er Jahre erstmals von Peter Jackson ins Kino gebracht wurde.

Drei Herr der Ringe-Film und drei Hobbit-Filme hat Jackson im Verlauf seiner Karriere als Regisseur umgesetzt. Das neue Abenteuer, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, begleitet er als Produzent. Dazu hat nun auch Frodo-Darsteller Elijah Wood ein Update gegeben, in dem er sich u.a. vom Drehbuch begeistert zeigt.

The Hunt for Gollum: Frodo-Darsteller Elijah Wood schwärmt vom neuen Herr der Ringe-Film

Wood führte die Herr der Ringe-Trilogie als Frodo Beutlin an und brachte seinen Ringträger auch in einer kleinen Nebenrolle für die Reise des kleinen Hobbits zurück. Im Zuge der DesertCon wurde er nach dem Stand der Dinge bei The Hunt for Gollum gefragt. Zuerst versuchte er, sich aus der Affäre zu ziehen: "Nun, dazu kann ich nichts sagen." Schlussendlich hat er dennoch ein paar Details ausgepackt:

Ich weiß tatsächlich sehr viel über [The Hunt for Gollum]. Ich habe [das Drehbuch] gelesen. Es ist wirklich gut. Es sind einige wunderbare Menschen [an dem Film] beteiligt. Das Spannende ist, dass wieder das alte kreative Team zusammenkommt ... die kreativen Köpfe hinter Der Herr der Ringe: Fran [Walsh], Peter [Jackson], Philippa [Boyens], sie sind alle stark involviert. Und dann noch dieselben Produktionsdesigner.

Zum Status quo der Dreharbeiten sagt er:

Es wird in Neuseeland gedreht. Das bedeutet, dass es eine große Kontinuität mit vielen Leuten geben wird, die auch bei Der Herr der Ringe mitgewirkt haben, und darauf freue ich mich sehr. Es fühlt sich an, als würde man diese alte Maschine mit all den richtigen Leuten wieder zum Laufen bringen. Ich bin also wirklich gespannt. Es wird einige lustige Stellen geben, von denen ich glaube, dass die Leute begeistert sein werden.

Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Eine entscheidende Info will Wood allerdings nicht herausrücken, nämlich jene, ob er als Frodo Beutlin vor die Kamera zurückkehrt. Hinsichtlich der Geschichte würde das durchaus Sinn ergeben, denn die ist während den Ereignissen von Der Herr der Ringe: Die Gefährten angesiedelt. Konkret soll der Film zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal spielen.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu The Hunt for Gollum

Neuer Herr der Ringe-Film: Frodo und Gandalf tauchen auf alle Fälle in The Hunt for Gollum auf

Den eindeutigsten (und trotzdem noch leicht kryptische) Hinweis, den wir bisher zum Cast des Films erhalten haben, stammt von Gandalf-Darsteller Ian McKellen, der im August folgende Worte wählte, um das Projekt zu beschreiben:

Ich habe gehört, dass es einen neuen Mittelerde-Film geben soll, der im Mai mit dem Dreh beginnt. Gollum wird Regie führen, und auch die Story dreht sich um ihn. Ich verrate euch zwei Geheimnisse über die Besetzung: Es gibt im Film eine Figur namens Frodo und es gibt eine Figur namens Gandalf. Darüber hinaus sind meine Lippen verschlossen.

Das klingt sehr nach einer Rückkehr von Wood und McKellen. Vorerst sollten wir uns in Geduld üben, denn offiziell ist noch nichts bestätigt. Sicherlich wird es in den nächsten Wochen und Monaten einige Updates zu The Hunt for Gollum geben. Nicht zuletzt muss die Produktion bald beginnen, wenn der Film pünktlich amins Kino kommen soll. Inszeniert wird er von Gollum-Darsteller Andy Serkis.