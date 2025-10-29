Frodo-Darsteller Elijah Wood überrascht Herr der Ringe-Fan bei Hochzeit im Auenland – seht hier das berührende Video

Elijah Wood machte einem Herr der Ringe-Fan eine unverhoffte Freude und crashte dessen Hochzeit am Fantasy-Set in Neuseeland. Das Video sorgt online für Begeisterung.

Als Frodo Beutlin aus der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson spielte sich Elijah Wood in die Herzen von Millionen Fantasy-Fans. Jetzt ließ der amerikanische Schauspieler erneut Fan-Herzen höherschlagen, als er einer Hochzeit, die am Fantasy-Set in Neuseeland stattfand, einen Überraschungsbesuch abstattete.

Elijah Wood macht Fan-Träume wahr: Hochzeit am Herr der Ringe-Set wird zur Überraschung

Das Hochzeitspaar teilte das Video höchstpersönlich auf seinen Social-Media-Kanälen, was vom Fanaccount Tolkien World in die weitere Welt getragen wurde. Demnach war die Hochzeitszeremonie am neuseeländischen Auenland-Set mitsamt Hobbit-Kostümen aller Beteiligten in vollem Gange, als niemand Geringeres als Elijah Wood auftauchte. Die Anwesenden reagierten völlig ungläubig und aus dem Häuschen, während das Hochzeitspaar mit dem Frodo-Darsteller posieren durfte. Doch seht selbst:

Nicht nur die persönlich Anwesenden gaben sich begeistert über die große Hochzeits-Überraschung. So sorgt das Video online für rege Belustigung unter Fans, die mitunter vorschlagen , Wood hätte als "Ringträger" in die Hochzeit involviert werden sollen. Nur hätten sich dann womöglich billige "ein Ring sie zu knechten"-Witze angeboten.

Kehrt Elijah Wood im Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum als Frodo zurück?

Für ähnlich viel Gesprächsstoff sorgt der mögliche wahre Grund für Woods Anwesenheit am Herr der Ringe-Set in Neuseeland. Vor kurzem ließ der Frodo-Darsteller verlauten, dass er das Drehbuch zum kommenden Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum gelesen und dieses für "wirklich gut" befunden habe. Ob er tatsächlich in seiner ikonischen Rolle vor die Kamera zurückkehren wird, wurde bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.

Dass Wood nun plötzlich am Herr der Ringe-Set auftaucht, dürfte ein weiteres Indiz dafür sein, dass seine Rückkehr nicht unwahrscheinlich ist. Die Produktion des Films soll schließlich bald beginnen, wenn der Film pünktlich zum angesetzten Kinostart am 16. Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Um eine offizielle Ankündigung müssen wir uns jedoch weiterhin gedulden.