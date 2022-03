FSK-18-Schocker: Einen der besten Horrorfilme 2021 gibt's jetzt zum ersten Mal in der Streaming-Flat

Der Sci-Fi-Horrorfilm Possessor entführt in brutale Abgründe und mauserte sich zu einem der besten Filme 2021. Jetzt erscheint er erstmals in einer Streaming-Flatrate in Deutschland.

Schöner kann man seinen Tag eigentlich nicht versauen, als mit dem unangenehmen, durch Mark und Bein gehenden Horror von Possessor. Der Sci-Fi-Horrorfilm war bislang in Deutschland nur in schicken Special Editions und als Kauf-VOD zu haben. Nun ist er bei Sky erstmals in einer Streaming-Flatrate verfügbar. Wer Possessor nicht kennt und grenzüberschreitende Horror-Erfahrungen liebt, sollte ihn unbedingt nachholen. Possessor jetzt bei Sky Ticket streamen * Schaut euch den Trailer von Possessor an: Possessor - Trailer (Deutsch) HD Worum geht's in dem Sci-Fi-Horrorfilm mit Andrea Riseborough? Tasya Vos (Andrea Riseborough) ist eine Agentin der besonderen Art: Die Geheimorganisation, für die sie arbeitet, nutzt Gehirn-Implantate, um mit ihrem Bewusstsein die Körper anderer Personen zu übernehmen. Mit der neuen Identität begeht die Assassine anschließend Morde, die den reichen Kunden des Unternehmens zugute kommen. Die Folgen für die Tötungen hat im Anschluss aber nicht sie, sondern der besessene "Täter" zu tragen, der aber nach einem erfolgreichen Hit durch einen "Selbstmord" entsorgt wird. Alternative zu Sky: Possessor als Limited Steelbook bei Amazon * Für ihren neusten Auftrag soll Tasya sich das Leben und den Körper von Colin Tate (Christopher Abbott) aneignen, der mit Ava (Tuppence Middleton), der Tochter des mächtigen Firmenchefs John Parse (Sean Bean), verlobt ist. Über die Familienverbindung sollte es leicht sein, an ihr Ziel heranzukommen, doch schon bald findet sie sich gefangen im Kopf eines Mannes wieder, der droht, ihre eigene Identität zu zerstören. Äußerst brutal: Darum lohnt sich Possessor bei Sky Der zweite Spielfilm von David Cronenbergs Sohn Brandon Cronenberg erhielt seit seiner Premiere reichlich Lob. Zutiefst beunruhigende visuelle Ideen treffen in dem Horrorfilm auf durchdachte Verweise auf unsere Gegenwart. Getragen wird Possessor durch die verstörend intensiven Darbietungen von Andrea Riseborough (Mandy) und Christopher Abbott (The Sinner), deren Figuren um einen Körper und ihre jeweils eigene Psyche ringen und dabei zu furchtbaren Mitteln greifen. Mit seiner kühlen, stylischen Inszenierung macht sich Cronenberg zudem frei von den obligatorischen Vergleichen zu seinem Vater. Possessor ist ein ganz eigenes Biest, dem jede:r Horrorfan ins Auge blicken sollte. Possessor bei Sky Ticket * *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.