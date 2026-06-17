"Fühlt sich an, als hätten wir 6 oder 7 Filme gedreht": Neues Odyssee-Video mit Christopher Nolan und seinen Stars zeigt puren Bombast

Kurz vor dem Start von Christopher Nolans Abenteuerepos Die Odyssee erreicht uns eine Video-Featurette, in der neben dem Regisseur und den Stars die atemberaubenden Schauplätze im Rampenlicht stehen.

Nur noch ein Monat trennt uns vom hiesigen Kinostart von Christopher Nolans abenteuerlichem Sagenepos Die Odyssee, mit der er sich Homers klassische Irrfahrt des Odysseus vornimmt. Nach allerlei Teasern und Trailern erreicht uns dazu jetzt noch ein Featurette-Video namens Fantasic Voyage, in dem der Regisseur und seine Mitstreiter:innen das schiere Ausmaß der ambitionierten Produktion umschreiben.

Hier das neue Video zum Abenteuer-Blockbuster Die Odyssee:

Die Odyssee - Fantastic Voyage (English) HD

Odysseus-Darsteller Matt Damon meint gleich zu Anfang: "Es ist definitiv der größte Film, den ich in meiner Karriere gemacht habe. Es fühlt sich an, als hätten wir sechs oder sieben Filme gedreht und auf gewisse Weise haben wir das auch. Jedes einzelne Kapitel dieses Abenteuers war an einem anderen Schauplatz und bot eine andere Herausforderung." Bilder aus pittoresken Drehorten wie Marokko, Griechenland, Italien, Island und Schottland untermalen seine Worte.

Ebenfalls zu sehen und mit sehr viel Begeisterung sprechend sind Robert Pattinson alias Antinoos, Tom Holland alias Telemachos, Anne Hathaway alias Penelope und Zendaya alias Athene, die es als Nolan-Fan selbst kaum erwarten kann, den Film auf der großen IMAX-Leinwand mitzuerleben.

Falls ihr euch jetzt schon um Kinokarten kümmern wollt, müsst ihr euch ein bisschen sputen, denn der offizielle Vorverkauf hat bereits Anfang der Woche begonnen. Und wie ihr sicher wisst, ist der Filmstart eines neuen Nolan-Streifens für nicht wenige Fans ein Feiertag, den sie schon dick im Kalender angestrichen haben. Jetzt schon aktiv zu werden, schadet also nicht, wenn ihr gleich zur Premiere mit dabei sein wollt.

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Wann kommt Nolans Odyssee endlich ins Kino?

In der spannende Sage verlieren könnt ihr euch spätestens ab dem 16. Juli 2026, wenn der fertige Film regulär in den deutschen Kinos Einzug hält.