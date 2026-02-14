Für Ben Affleck ist es der beste Twist der Filmgeschichte: "Du bist am Ende gezwungen, den ganzen Film neu zu überdenken"

Nichts verändert dein (Film-)Leben so sehr wie ein richtig schockierender Twist am Ende eines spannenden Films. Diese Erfahrung machte auch Ben Affleck einst.

Schauspieler Ben Affleck (The Rip) ist schon vor Jahrzehnten über einen Film gestolpert, dessen Ende ihn nicht loslässt. Denn ganz in der Tradition eines richtig guten Twists wird das gesamte Geschehen des Films in der finalen Szene in Frage gestellt.

Für Ben Affleck liefern Die üblichen Verdächtigen den besten Twist, den das Kino je gesehen hat

Kürzlich berichtete Far Out Magazine , welcher Film (mitsamt schockierendem Ende) Ben Affleck bis heute fasziniert. Es handelt sich um einen Thriller aus dem Jahr 1995 namens Die üblichen Verdächtigen (im Original: The Usual Suspects), der nach einer Idee von Christopher McQuarrie (Mission Impossible – The Final Reckoning) entstanden ist.

Für Affleck ist der Film ein Meisterwerk:

Die üblichen Verdächtigen ist ein großartiger Film. Das ist ein weiterer Film, der eine Art Krimi und Antiheldenfilm ist, außer dass man am Ende des Films gezwungen ist, den gesamten Film neu zu bewerten, was in Bezug auf die filmische Leistung ziemlich verblüffend und großartig ist.

Tatsächlich wurde Die üblichen Verdächtigen damals von Kritiker:innen gut aufgenommen und gilt neben The Sixth Sense von M. Night Shyamalan (The Village) als eines der bekanntesten Beispiele für Filme mit einem heftigen Twist am Ende. Auch die Moviepilot-Community bewertete den Thriller mit einer anerkennenden 8 von 10 Punkten.

Und darum geht es: Ein Kleinkrimineller namens Verbal Kint (Kevin Spacey) sitzt im Verhör. Er erzählt, wie es zu einer gewaltigen Schiffsexplosion mit 27 Toten im Hafen von Los Angeles gekommen ist. Es wird deutlich, dass ein mysteriöser Unterweltboss namens Keyer Söze dahinterstecken soll, dessen wahre Identität niemand kennt.

Bis – Vorsicht, Spoiler! – den Ermittlern in den letzten Minuten des Films klar wird, dass sie Söze alias Verbal Kint die ganze Zeit vor sich sitzen hatten. Eine Auflösung, die Ben Affleck anscheinend nachhaltig beeindruckt hat.

Verständlich, denn Filme, denen es gelingt, kurz vor Abspann eine so heftige erzählerische Kehrtwende hinzulegen, sind selten – und nicht einfach zu bewerkstelligen. Vermutlich hat sich jeder von uns schon einmal an einem abenteuerlichen Filmtwist wundgedacht.