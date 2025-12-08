Für Blue Bloods-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht des Monats

An dem Finale von Blue Bloods ist zwar nichts mehr zu rütteln. Die Polizeiserie ist offiziell zu Ende. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass das Franchise keine Zukunft bei CBS hat.

Viele Fans trauern immer noch um das Ende von Blue Bloods – Crime Scene New York. Die Polizeiserie mit Tom Selleck in der Hauptrolle lief von 2010 bis 2024, ehe sie von CBS abgesetzt wurde. Aufgrund der großen Beliebtheit hat der US-amerikanische Sender dennoch einen Weg gefunden, um die Marke am Leben zu halten.

Innerhalb eines Jahres wurde Blue Bloods mit seinem ersten Spin-off in ein Franchise umgebaut. Boston Blue ist der Titel des ersten Ablegers, der vor rund eineinhalb Monaten an den Start ging und sich auf den von Donnie Wahlberg verkörperten Polizisten Danny Reagan fokussiert, der von New York nach Boston wechselt.

Wie erfolgreich ist der Blue Boods-Ableger?

Die große Frage ist nun: Handelt es sich bei Boston Blue nur um ein kurzlebiges Spin-off, das eingestampft wird, bevor es überhaupt an Fahrt aufnehmen kann? Oder ist den kreativen Köpfen hinter dem Projekt tatsächlich ein weiterer Publikumsliebling gelungen, der sich auf eine lange Zukunft freuen darf. Die Zahlen sind eindeutig.

Wie Deadline berichtet, hat Boston Blue für CBS bisher ein voller Erfolg. Sechs Episoden wurden seit der Premiere am 17. Oktober 2025 ausgestrahlt und konnten im Durchschnitt 8 Millionen Zuschauende verzeichnen. Diese Zahl kombiniert die Live-Ausstrahlung mit den Abrufen in den folgenden sieben Tagen bei dem Network.

Kommt jetzt Boston Blue Staffel 2?

Das ist die gute Nachricht: Aufgrund der starken Einschaltquoten hat sich CBS zügig zu einer Verlängerung von Boston Blue entschieden. Das ist bemerkenswert, wenn wir bedenken, dass gerade erst ein Bruchteil der 20 Folgen von Staffel 1 ausgestrahlt wurden. CBS hat offenbar großes Vertrauen und gibt Staffel 2 grünes Licht.

Donnie Wahlberg wird als Danny Reagan zurückkehren. Ebenfalls zu erwarten ist, dass wir Mika Amonsen als seinen Sohn Sean Reagan erneut sehen werden. Weitere Mitglieder des Hauptcasts von Boston Blue sind Sonequa Martin-Green als Detective Lean Silver, Gloria Reuben als Mae Silver, Maggie Lawson als Sarah Silver, Marcus Scribner als Jonah Silver und Ernie Hudson als Reverend Edwin Peters.

Zudem gastierten bereits zwei Stars aus der Mutterserie:

Marisa Ramirez kehrte schon dreimal als Detective Maria Baez zurück



zurück Bridget Moynahan übernahm erneut die Rolle von Erin Reagan-Boyle

Wann startet Boston Blue Staffel 2?

Ein offizielles Startdatum steht noch nicht fest. Laut CBS wird die 2. Staffel von Boston Blue aber fest für die TV-Saison 2026/2027 eingeplant. In Deutschland müssen wir uns vermutlich etwas länger gedulden. Hier startet nächstes Jahr erstmal die 1. Staffel bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW.