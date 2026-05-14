Für Bridgerton-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Da die Dreharbeiten zu Bridgerton Staffel 5 schon im März begonnen haben, war ein Start 2027 nicht unrealistisch. Jetzt wurde das Jahr von Netflix offiziell bestätigt.

Nachdem die 4. Staffel des Netflix-Hits Bridgerton erst dieses Jahr mit Teil 2 beendet wurde, fiebern Fans bereits auf die neuen Folgen hin. Im März wurde ein Teaser zu Season 5 veröffentlicht, der Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) als neue Hauptfiguren enthüllt hat.

Da der Dreh zu Bridgerton Staffel 5 auch im März begonnen hat, war ein möglicher Start im kommenden Jahr abzusehen. Jetzt hat Netflix allen Fans die Woche gerettet.

Bridgerton Staffel 5 wird 2027 bei Netflix starten

Im Rahmen der diesjährigen Upfronts hat der Streamer laut Variety offiziell verkündet, dass Bridgerton Staffel 5 im kommenden Jahr bei Netflix starten wird. Ob die neuen Folgen dann wieder zweigeteilt erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Schaut hier noch den ersten Teaser zu Bridgerton Staffel 5:

Bridgerton - Staffel 5 Ankündigung (Deutsch) HD

Mit Francesca und Michaela erzählt die kommende Season erstmals eine große queere Liebesgeschichte. Laut Variety lautet die Synopsis zu Bridgerton Staffel 5 wie folgt:

Die fünfte Staffel von Bridgerton rückt die introvertierte mittlere Tochter Francesca (Hannah Dodd) ins Rampenlicht. Zwei Jahre nach dem Verlust ihres geliebten Ehemanns John beschließt Fran, aus praktischen Gründen auf den Heiratsmarkt zurückzukehren.

Doch als Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) nach London zurückkehrt, um sich um das Anwesen der Kilmartins zu kümmern, bringen Frans komplizierte Gefühle sie dazu, sich zu fragen, ob sie an ihren pragmatischen Absichten festhalten oder ihren inneren Leidenschaften folgen soll.

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Bislang sind auch schon ein paar Cast-Neuzugänge für die kommenden Bridgerton-Folgen bekannt. So spielt Jacqueline Boatswain (Carnival Row) Michaelas Mutter Helen Stirling, die als absolute Essenz von Michaelas Geist angekündigt wurde.

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