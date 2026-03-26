Für Criminal Minds-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Die US-amerikanische Krimiserie Criminal Minds: Evolution hat sich gerade die Zukunft gesichert. Insgesamt erreicht das Procedural damit einen großen Meilenstein.

Criminal Minds: Evolution ist die Sequel-Serie zu Criminal Minds und hat bereits drei Staffeln auf dem Buckel, die auch als Season 16 bis 18 der Gesamtserie bezeichnet werden. Staffel 19 war längst bestellt und wurde jetzt mit einem offiziellen Datum auf Paramount+ angekündigt. Aber auch danach soll es weitergehen, wie es jetzt heißt. Für Fans die denkbar beste Nachricht.

Krimi-Dauerbrenner Criminal Minds schafft es bis Staffel 20

Wie Variety meldet, wurde Criminal Minds: Evolution nun vor dem Start von Staffel 4 um eine 5. Staffel verlängert. Dabei handelt es sich dann um die insgesamt 20. Staffel der Krimiserie – ein großer Meilenstein also. Season 4 aka 19 kommt am 28. Mai zum amerikanischen Paramount+, die Jubiläumsstaffel wird 2027 nachgereicht.

In Criminal Minds geht es um die Ermittlungsarbeit der Behavioral Analysis Unit (BAU) des FBI, wo ein Team an Profiler:innen unter David Rossi (Joe Mantegna) daran arbeitet, die gefährlichsten Verbrecher:innen hinter Gitter zu bringen.

Teil von Staffel 19 sind auch A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Zach Gilford, RJ Hatanaka, Adam Rodriguez und Schauspielerin Paget Brewster, die sich auch schon zu ihrem Ausstieg aus der damaligen Serie geäußert hat.

Wo kann man Criminal Minds in Deutschland mitverfolgen?

Criminal Minds und Criminal Minds: Evolution sind komplett mit allen bisherigen 18 Staffeln nur bei Disney+ in der Flatrate streambar. Die ersten 15 Seasons von Criminal Minds findet ihr auch bei Paramount+ im Abo.

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