Für die neue Star Trek-Serie wurde das größte Set in der Geschichte des Sci-Fi-Franchise gebaut – sie startet in 3 Wochen

Die Sternflottenakademie in Star Trek: Starfleet Academy wird gigantisch. Zumindest, was das Set betrifft. Der Schauplatz wird nämlich weit größer als die Brücken der bisherigen Schiffe.

Erneut wagt sich Star Trek in neue unendliche Weiten der Produktion. Nicht nur, dass die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy im 32. Jahrhundert spielt und damit so weit in der Zukunft wie keine andere Serie zuvor, auch der Schauplatz ändert sich. Bisher haben die meisten Serien des Franchise ihre Heimat auf einem Schiff der Sternenflotte gehabt, sei es das Raumschiff Enterprise, Raumschiff Voyager oder die Discovery. Ausnahmen waren bisher die Serien Prodigy und Picard. Hier wird sich Starfleet Academy einreihen, denn der Hauptschauplatz der neuen Serie ist ein gigantischer Campus. Und er wurde als Kulisse nachgebaut.

Für die Starfleet Academy wurde das bisher größte Star Trek-Set gebaut – im größten kanadischen Studio

Die Pinewood Toronto Studios sind die Heimat für die neue Star Trek-Serie. Im größten kanadischen Studio überhaupt wurde der Campus der Starfleet Academy auf über 4.264 m² nachgebaut. Laut einem Artikel von Variety von 2024 hat das Set jeden kleinsten Winkel des Studios genutzt.

Der Campus soll sich über zwei Stockwerke erstrecken, inklusive einer Messe, einem Amphitheater, Bäumen, Laufstegen, mehreren Klassenräumen sowie einem Blick auf die Golden Gate Bridge. All das in einem einzigen Set.

Herausfordernd war vor allem das Design, da die Serie im 32. Jahrhundert spielt – einem Zeitalter, das bisher nur von Star Trek Discovery besucht wurde. Der geringste Abstand zu anderen Star Trek-Produktionen liegt bei 800 Jahren: Picard spielt am Ende des 24. Jahrhunderts. In der Zwischenzeit sollte es also auch einige technische Neuerungen gegeben haben, die zu neuen Designs führen.

Einen ersten Eindruck der neuen Serie konnten Fans bereits erhaschen: Paramount+ hat neben den Trailern mittlerweile die ersten 4 Minuten der neuen Serie veröffentlicht, die auch den Campus zeigen.

Wann startet Starfleet Academy?

In voller Pracht wird das riesige Set dann ab dem 15. Januar 2026 erstrahlen, wenn die Serie ihre offizielle Premiere beim Streaming-Dienst Paramount+ feiert.