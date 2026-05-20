Für die Rolle von Stranger Things-Fanliebling Hopper war zunächst ein anderer Star vorgesehen: "Alles passiert aus einem Grund"

David Harbour spielte sich als Polizist Jim Hopper zum Publikumsliebling des Netflix-Hits Stranger Things. Tatsächlich war er jedoch gar nicht die erste Wahl für die Rolle.

Das Netflix-Phänomen Stranger Things machte bekanntlich nicht nur die Gruppe von Jungdarsteller:innen um Millie Bobby Brown zu Weltstars, sondern auch ihren Kollegen, der zuvor schon ein paar Karrierejahre auf dem Buckel hatte: David Harbour (Zeiten des Aufruhrs). Dieser spielte in allen fünf Staffeln der Serie überaus einnehmend den Kleinstadt-Polizeichef Jim Hopper und erlebte dadurch einen enormen Popularitätsschub.

Doch tatsächlich sollte die Rolle, für die Harbour unter anderem zwei Emmy-Nominierungen erhielt, ursprünglich von einem anderen Schauspieler übernommen werden. Dies verrieten die Stranger Things-Schöpfer Ross und Matt Duffer in einer aktuellen Live-Episode des Podcasts Happy Sad Confused .

Stranger Things-Star David Harbour war "nur" die zweite Wahl für Jim Hopper

In dem ausführlichen Gespräch mit Host Josh Horowitz äußerten sich die Duffer-Brüder zu vielen Details und Geheimnissen ihrer Hit-Serie. Die Frage nach ihrem Wunschdarsteller für den Hopper-Part kam von David Harbour persönlich, der diese zuvor per Video aufnahm. Darin erklärte er, dass er bereits wisse, dass er die Rolle nur bekam, weil ein anderer Schauspieler ablehnte. Allerdings sei ihm nicht bewusst, um wen es sich dabei handelte.

Daraufhin gaben die Duffers zu Protokoll:

Es war Billy Crudup, der etwas ganz anderes ... – Alles passiert aus einem bestimmten Grund, oder? Es ist also so, als würde sich alles auf einmal zusammenfügen. Aber ja, Billy Crudup hatte abgelehnt. Ich glaube, er hat damals nicht viel TV gemacht.

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Crudup ist mittlerweile mit der Apple-Serie The Morning Show ebenfalls sehr erfolgreich, war aber auch schon vor Stranger Things durch Filme wie Almost Famous - Fast berühmt, Big Fish und Watchmen - Die Wächter international bekannt. Zwar sind seine schauspielerischen Fähigkeiten unbestritten, dennoch wäre durch seine Besetzung als Hopper die Rolle definitiv anders ausgefallen.

Fans dürften also froh sein, dass Crudup den Part ablehnte und Harbour stattdessen den Zuschlag bekam. Wie Ross Duffer im Gespräch erklärte, kostete sie diese Entscheidung aber nicht viel Zeit:

Er kam vorbei, las den Text und machte nur einen einzigen Take. Wir waren gar nicht dabei, wir haben nur das Video gesehen, und es war sofort klar: Das ist Hopper. Und wir haben ihn sofort engagiert.



Der Rest ist bekanntlich Seriengeschichte.

Was kommt als Nächstes von den Stranger Things-Machern?

Nachdem dieses Jahr mit Something Very Bad Is Going to Happen und Stranger Things: Tales From '85 bereits zwei von den Duffer-Brüdern produzierte Serien bei Netflix erschienen, startet am 21. Mai 2026 schon die dritte: In der Sci-Fi The Boroughs werden die Bewohner:innen einer Seniorenwohnanlage von Zeit stehlenden Aliens bedroht. Die Duffers fungieren auch bei dieser Serie als ausführende Produzenten.