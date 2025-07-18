"Für diese Rolle musste ein Preis gezahlt werden": Er ist einer der größten Bösewichte in der Geschichte des Kinos und verfolgt uns auch 30 Jahre später noch immer

Für Steven Spielbergs Meisterwerk Schindlers Liste schlüpfte Ralph Fiennes in die Rolle des SS-Offiziers Amon Göth. Die grausame Darstellung ist bis heute unvergessen.

Kurz nachdem Steven Spielberg den Sci-Fi-Klassiker E.T. ins Kino brachte, entdeckte er den Roman Schindlers Liste des australischen Autors Thomas Keneally und war direkt von dessen grausamer und bewegender Geschichte erschüttert. Nachdem er zunächst den Regieposten an Roman Polanski und Martin Scorsese abtreten wollte, inszenierte Spielberg den Historienfilm schließlich selbst und machte diesen zum Kassenschlager, der sieben Oscars gewann und auch über 30 Jahre später noch unvergessen bleibt.

Einer der Gründe dafür ist zweifellos Ralph Fiennes' Darstellung des SS-Kommandanten Amon Göth, die mit erschütternder Grausamkeit in die Filmgeschichte einging.

Ralph Fiennes verkörperte den Schurken in Schindlers Liste auf grausame Weise

Ab Minute 52 erleben wir Fiennes in Schindlers Liste als Amon Göth, den SS-Offizier des Konzentrationslagers Plaszow, dessen reales Vorbild Schätzungen zufolge für den Tod von über 500 Jüd:innen verantwortlich war. Poldek Pfefferberg, der als Überlebender des Lagers Plaszow Thomas Keneally überzeugte, den Roman Schindlers Liste zu schreiben, erklärte über die historische Figur laut unserer Schwesternseite Allociné :

Göth zu sehen, hieß den Tod zu sehen. Er war ein kreativer Sadist. Er hatte keine Skrupel, seine Hunde Ralf und Alf auf Kinder loszulassen und zuzusehen, wie sie aufgefressen wurden.

Fiennes nahm Göths erschreckende Grausamkeit mit in seine Darstellung des SS-Offiziers auf und verkörperte diesen nahezu realitätsgetreu. Als Pfefferbergs Ehefrau Mila am Set auf Fiennes in Göths Kostüm traf, habe die Überlebende des Lagers Plaszow begonnen zu zittern, wie sich Spielberg später erinnert haben soll:

Ihre Knie begannen nachzugeben. Ich hielt sie in meinen Armen, während Ralph [Fiennes] aufgeregt erklärte, wie wichtig es für ihn sei, sie kennenzulernen – und sie zitterte vor Angst. Sie sah keinen Schauspieler. Sie sah Amon Göth.

Schaut hier einen Trailer zu Schindlers Liste:

Schindlers Liste - Trailer (Deutsch)

Auch Ralph Fiennes hat seine Rolle in Schindlers Liste nie vergessen

Auch wenn Ralph Fiennes nicht lange überlegen musste, als er von Spielberg für die Rolle angefragt wurde, begleitete ihn Amon Göth noch viele Jahre. So erklärte er später (via Slash Film ):

Ich glaube, für diese Rolle musste ein Preis gezahlt werden. Wenn man drei Monate lang so ein negatives Verhältnis so intensiv studiert, fühlt man sich ein bisschen seltsam, weil man es vielleicht manchmal genossen hat und gleichzeitig fühlt man sich dadurch beschmutzt. Es wirft eine Reihe von Fragen auf, über das Schauspielen, über menschliches Verhalten, darüber, dass all das wahrscheinlich näher an der Oberfläche liegt, als wir gerne denken wollen.

Wenn ihr Ralph Fiennes noch einmal in der Rolle erleben wollt, könnt ihr Schindlers Liste aktuell bei MagentaTV im Abonnement streamen. Ansonsten könnt ihr Fiennes noch in 28 Years Later: The Bone Temple sehen, der noch vereinzelt im Kino läuft.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2025 bei Moviepilot veröffentlicht. Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien zuvor auf unserer Schwesternseite Allociné.

