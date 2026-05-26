Für einen 2-Minuten-Auftritt in diesem Kultfilm bekam Sean Connery 250.000 (!) Dollar: Er spendete sie komplett

Mit einem Auftritt in diesem berühmten Film erhielt der Schauspieler Sean Connery eine Riesensumme. Die Bezahlung für den Kurzauftritt ging an einen guten Zweck.

Manchmal riskieren Hollywood-Stars finanziell alles für Filme, an die sie glauben. Manchmal läuft es umgekehrt und sie erhalten geradezu absurde Summen, damit sie vor die Kamera treten. Sean Connery (James Bond 007 – Goldfinger) zählte zu letzterer Kategorie.

Zwischen Sean Connery und den Machern dieses 90er-Jahre-Kultfilms entstand ein ungewöhnlicher Deal

Vor einiger Zeit listete Marie Claire bekannte Hollywood-Schauspieler:innen, deren Filmgagen sich in unglaublichen Höhen bewegten. Darunter auch Oscar-Gewinner und Filmproduzent Sean Connery. Bei dem Film, für den er eine abenteuerliche Gage von 250.000 US-Dollar erhielt, handelt es sich um Robin Hood - König der Diebe von 1991.

Connery, zu diesem Zeitpunkt bereits durch Der Name der Rose, Die Unbestechlichen oder Jagd auf Roter Oktober weltbekannt, verlangte ursprünglich eine Millionen Dollar für seine Performance. Da der Regisseur Kevin Reynolds (Waterworld) das Budget des Films aber schon weit überschritten hatte, war dies nicht möglich.

Final einigten sich die Beteiligten auf eine elegante Lösung: Statt einer Millionen flossen "nur" 250.000 Dollar – die ausnahmslos an ein Krankenhaus in Connerys Heimatland Schottland gingen.

Für diese finale Szene wurde Sean Connery engagiert

In dem Abenteuerfilm kehrt der Adelige Robin von Locksley (Kevin Costner) gemeinsam mit seinem Leibwächter Azeem Edin Bashir Al Bakir (Morgan Freeman) aus den Kreuzzügen zurück in seine englische Heimat. Hier muss er feststellen, dass sein Vater ermordet und er selbst um sein Erbe gebracht wurde.

Verantwortlich hierfür ist der Sheriff von Nottingham (Alan Rickman). Robin, bald als Robin Hood bekannt, schließt sich einer Gruppe vogelfreier Männer im Sherwood Forest an. Nach einigen Abenteuern gelingt es Robin, den Sheriff zu besiegen und seinen Schwarm Marian aus dessen Gewalt zu befreien.

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Ihre Ehe wird von dem König Richard von Löwenherz gesegnet – und an dieser Stelle sehen wir Sean Connery, der besagten König darstellt. Für 2 Minuten. Aber warum auch nicht? Der Deal schien für beide Seiten (besonders ein gewisses Krankenhaus in Schottland) zu funktionieren.