Für Grey's Anatomy wurden 4 andere Serientitel diskutiert – und der schlimmste kann nur ein Scherz gewesen sein

Grey's Anatomy hätte in Staffel 1 fast einen ganz anderen Titel erhalten. Zum Glück schritt Shonda Rhimes ein, um eine Fehldiagnose zum Namen ihrer Serie zu verhindern.

Nach 22 Staffeln Grey's Anatomy kann sich kaum noch jemand vorstellen, dass die langlebige Krankenhausserie jemals anders hätte heißen können. Doch zu Beginn war der Titel längst nicht so sicher, wie er heute erscheint: Ganze vier weitere Serientitel für Grey's Anatomy waren im Umlauf.



Grey's Anatomys vorige Titel-Ideen hätten Komplikationen mit sich gebracht

Der jetzige Serientitel Grey's Anatomy spielt nicht nur auf den Namen der Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo) an, sondern ist zugleich eine augenzwinkernde Bezugnahme auf ein berühmtes Buch für angehende Ärzt:innen: Gray's Anatomy * von Henry Gray. Der heute allen Serienfans geläufige Titel war zu Anfang aber längst nicht gesetzt, wie das Begleitbuch How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy * von Lynette Rice (via Cinema Blend ) verrät. Weil der Serienname einem hochrangigen Sender-Chef von ABC nicht gefiel, wurde er zu Beginn geändert, sodass Grey's Anatomy zwischenzeitlich "Complications" hieß.

Die (fast) titelgebenden Komplikationen hätten sich auf unvorhergesehene medizinische wie auch persönliche Probleme in Grey's Anatomy beziehen können, von denen es in der Serie viele gibt. Obwohl ABC sich den Titel sogar optionieren ließ, gab es aber noch andere potenzielle Probleme damit, die Serienschöpferin Shonda Rhimes überprüfen lassen musste:

Es gab ein Buch mit dem Titel 'Complications: A Surgeon’s Notes on an Imperfect Science'. Shonda [Rhimes] sagte also [zu ihrem damaligen Drehbuchautor]: "Eric [Buchman], du musst dieses ganze Buch lesen, um sicherzugehen, dass der Autor [Atul Gawande] uns nicht vorwerfen kann, wir hätten im Grunde sein Buch gestohlen." [...] Es war ein gutes Buch und es gab Ähnlichkeiten, denn in beiden geht es darum, wie es ist, als junger Arzt zum ersten Mal in einem Krankenhaus zu arbeiten.

Für Grey's Anatomy waren noch 3 weitere Alternativtitel im Umlauf

Complications war nicht der einzige Titel, der für Grey's Anatomy kursierte. Kate Burton, die Meredith Greys Mutter spielte, erinnerte sich, dass sie damals für eine Serie unter dem Titel Surgeons (also "Chirurgen") angefragt wurde. Kate Walsh (McDreamys erste Frau Dr. Addison Montgomery) erinnerte sich gegenüber Buzzfeed wiederum an die allgemeine Genervtheit zu den ständigen Titeländerungen:

Ich kam beim Dreh von Episode 8 dazu und zu dieser Zeit war die Moral wirklich am Boden. Sie änderten ständig den Namen der Serie. Erst hieß sie Doctors, dann Surgeons und dann Complications, und ich dachte nur: "Was für ein dämlicher Serientitel!" Grey’s Anatomy ist der perfekte Titel.

Diese Überzeugung setzte sich am Ende offenbar auch bei der Mehrzahl der Entscheider:innen durch und so kennt heute die Geschichten im Krankenhaus von Seattle jeder als Grey's Anatomy. Vorher verriet Serien-Drehbuchautor Eric Buchman aber noch den schlimmsten Titelvorschlag, der Shonda Rhimes gewaltig aufregte:

Ich erinnere mich auch daran, wie jemand im Raum einen Vorschlag einbrachte – und es könnte ich gewesen sein, aber ich hoffe, ich war es nicht –, nämlich den Namen Miss Diagnosis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Witz war. Shonda hat das schlichtweg gehasst.

Aktuell läuft die 22. Staffel von Grey's Anatomy in den USA. Wann sie in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt. Voraussichtlich im Frühjahr 2026.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

