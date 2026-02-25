"Für immer mein Lieblingspaar": Bridgerton-Fans feiern das Finale der 4. Staffel nicht nur für die neue Lady Whistledown

Nach dem Ende von Bridgerton Staffel 4 lassen Fans der Netflix-Serie ihren Gefühlen freien Lauf. Auch wenn die Liebe triumphiert, kam so manche Wendung am Schluss unerwartet.

Diese Woche hat Bridgerton mit Teil 2 die 4. Staffel des Netflix-Hits beendet. Ob die Romantikserie uns wieder ein Happy End bereithält, konnten Fans nun in den letzten vier Folgen herausfinden – die vorherrschenden Reaktionen auf Wendungen, Schicksalsschläge und mehr haben wir euch an dieser Stelle zusammengetragen. Sie ebnen zugleich den Weg für Staffel 5.



Achtung, es folgen Spoiler zum Finale der 4. Staffel Bridgerton!

So reagieren Bridgerton-Fans auf Teil 2 der 4. Staffel bei Netflix

Natürlich kommen Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek bzw. "Sophie Gun" (Yerin Ha) im Finale doch noch zusammen. An anderer Stelle haben wir euch das Ende von Bridgerton Staffel 4 ausführlich erklärt. Doch auch in den Folgen davor passiert so einiges, wie der plötzliche Tod von John Stirling, Francescas Ehemann.

Staffel 4 brachte frischen Wind in Bridgerton, vor allem durch die Erneuerungen im Dienstbotentrakt. Abseits von Benedicts und Sophies Happy End schließt die gelungene Familien-Ensembleserie aber nicht für alle mit einer Erfüllung ihrer Träume ab: Denn vor der Hochzeit in Bridgertons erster Post-Credit-Szene geht noch Mama Violets (Ruth Gemmell) vielversprechende Liebesbeziehung zu Lord Anderson (Daniel Francis) in die Brüche, Michaela (Masali Baduza) lässt ihre neue Freundin Francesca (Hannah Dodd) sitzen und Penelope (Nicola Coughlan) staunt nicht schlecht, dass eine neue unbekannte Lady Whistledown ihre Schreibfeder aufgenommen hat.

Nach Teil 1 reagierten Bridgerton-Fans vor allem auf die Mätressen-Wendung. Nach Teil 2 reicht das Spektrum der Emotionen noch weiter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

[So schön!] Von 'My Cottage' [meinem Landhaus] zu 'Our Cottage" [unserem Landhaus]!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sophie als die Dame in Silber hängt im Wohnzimmer von 'unserem Landhaus', signiert vom Künstler Benedict Bridgerton – ICH SCHREIE [VOR GLÜCK]!

Dass am Ende die ganze Bridgerton-Familie zusammenkommt, um Benedicts und Sophies Liebe mit einer List gegen Lady Araminta (Katie Leung) zu verteidigen, feiern die Fans:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So inbrünstig verteidigen die Bridgertons Sophie gegen Araminta.

Aber auch die Gegenspielerinnen der 4. Staffel werden gewürdigt: Araminta und ihre Töchter Rosamund ( Michelle Mao) und Posy Li (Isabella Wei).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Danke, dass ihr zu dieser Staffel dazugestoßen seid, das hat Bridgertons Welt toll erweitert. Ohne gute Bösewichte, würde das Ende nur halb so süß schmecken. Eure Arbeit ist getan. (Außer die von Posy, von der ich hoffe, dass sie Teil von Sophies Eheleben bleibt.)

Auch wie Benedict Bridgerton sich in Staffel 4 öffnet und seine Bisexualität simpel, berührend und ohne Scham seiner großen Liebe Sophie anvertraut, kam gut an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

'Liebe ist immer etwas, worauf man stolz sein sollte'. Benedict war so glücklich, dass sie ihn nicht verurteilt hat, als er ihr von seinen früheren Beziehungen mit Frauen und Männern erzählt hat.

Die Badewannenszene beschäftigt ebenfalls so manchen Bridgerton-Fan:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich spreche es jetzt einfach mal aus ... das sind die heißesten und leidenschaftlichsten Küsse, die wir bei Bridgerton je hatten ... oder liege ich da etwa falsch? Wie er ihren Kopf hält ... die Leidenschaft ... die Intensität ... das ist ganz großes Kino!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nein! Sie sollten doch heiraten!

An anderer Stelle brechen jedoch Herzen: Weil eine Hochzeit sich für Violet jetzt noch zu früh anfühlt,

Auch der schockierend plötzliche Abschied von John (Victor Alli), der von seinen Kopfschmerzen eines ihn im Schlaf ereilenden Hirnschlags nicht mehr aufwacht, bewegt viele:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den letzten Augenblicken seines Lebens sah John Michaela und Francesca glücklich und vereint; es war genau das, was er sich gewünscht hatte. Ich könnte heulen.

Der Auftritt der neuen anonymen Lady Whistledown überrascht und heizt die Spekulationen derweil heftig an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich will, dass die neue Lady Whistledown ein Mann ist! Das wäre so schwer vorherzusehen!

Für einige hat Staffel 4 sich nach so vielen Emotionen sogar zur besten der ganzen Netflix-Serie gemausert. Zumal Colin und Penelope, die in der Buchreihenfolge eigentlich erst im vierten Roman von Julia Quinn dran waren, vorgezogen wurden und Benedict länger warten musste:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich habe so viele Jahre auf Benedicts Staffel gewartet, und jetzt bin ich völlig aufgelöst, weil sie so wunderschön war und meine Erwartungen sogar noch übertroffen hat. Ich bin völlig fertig. Benedict und Sophie Bridgerton, ihr werdet für IMMER mein Lieblingspaar bleiben.

Podcast mit nach Bridgerton: Diese 15 Serien starten im März bei Netflix & Co.

Ob Staffel 5 der Netflix-Serie sich um Eloise Bridgerton ( Claudia Jessie ) oder doch um ihre verwitwete Schwester Francesca drehen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Da der Dreh schon dieses Jahr startet, könnte Bridgerton aber bereits nächstes Jahr, 2027, zurückkehren. Außerdem wurden weitere neue Bridgerton-Ableger nach Queen Charlotte angekündigt.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps nach Bridgerton? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.