"Für mich der schlimmste Beruf": Günther Jauch offenbart bei Wer wird Millionär? Abneigung gegen bestimmten Karriereweg

Bei Wer wird Millionär? begrüßt Günther Jauch die Kandidat:innen aus den unterschiedlichsten Berufen. Jetzt offenbart er ein Berufsumfeld, das er besonders heikel findet.

Bei Wer wird Millionär? hat wirklich jede Person aus allen Klassen und Berufsfeldern die Möglichkeit, am Ende mit einer Million Euro nach Hause zu gehen. Günther Jauch verrät aber frei heraus, mit welchem Berufszweig er überhaupt nichts anfangen kann.



Wer wird Millionär-Kandidat machte seiner Frau einen besonderen Heiratsantrag

Am Montag, den 2. März, war Performance-Marketing-Manager Chrestien Delonge als Kandidat zu Gast und kam mit einer besonders spannenden Angelegenheit zu Jauch. Er erzählt von dem Heiratsantrag, den er seiner jetzigen Frau 1204 Tage, nachdem sie sich kennengelernt hatten, gemacht hat.

Bei seinem Antrag ließ er seine jetzige Frau mit einem Faden durch die Wohnung leiten, bis sie den Verlobungsring gefunden hatte. Jauch war ganz hin und weg von dieser Idee und merkte an, dass da wohl kaum einer "Nein" sagen würde.



Wer wird Millionär: Jauch kritisiert moderne Hochzeitsplanung

Später kam Jauch mit Kandidat Kevin Sommerfeld, der von Beruf Oberkommissar aus Hannover ist, wieder auf das Thema Hochzeiten. Denn der Kandidat würde seine Hochzeitsfeier sehr gerne wiederholen und diese von seinem Gewinn bei Wer wird Millionär? bezahlen. Als er von Jauch gefragt wurde, was eine Hochzeitsfeier kostet, blieb er erstmal still.

Dann erklärt Jauch, dass eine Hochzeitsfeier im deutschen Durchschnitt um die 16.000 Euro kostet – ein willkommener Zufall, dass bei Wer wird Millionär? eine Sicherheitsstufe in dieser Höhe existiert. Für Jauch ist dieser Perfektionsdrang bei Hochzeiten aber unverständlich. "Für mich wäre der schlimmste Beruf Wedding Planner", verrät Jauch schließlich.



Für Kandidat Sommerfeld war seine Runde immerhin ein Erfolg. Er sicherte sich 32.000 Euro und kann somit seine Hochzeitsfeier wohl wiederholen.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge kann auch eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.

