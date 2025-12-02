Für Millionen Menschen ist er pure Nostalgie, doch Steven Spielberg selbst lief bei seinem Film enttäuscht aus dem Kino

So mancher von Fans heißgeliebter Film ist dem verantwortlichen Regisseur ein Dorn im Auge. Für Steven Spielberg wurde es so unerträglich, dass er das Kino verlassen musste.

Bei einer langen und abwechslungsreichen Filmkarriere wie der von Steven Spielberg (Die Fabelmans) ist es nicht verwunderlich, dass er nicht an all seine Filme mit purer Nostalgie zurückdenkt. Darunter ist auch ein Fan-Liebling: Denn offenbar konnte Spielberg Hook nicht ausstehen.

Für Regie-Legende Steven Spielberg war Hook so unerträglich, dass er noch während der Vorstellung das Kino verließ

Erst kürzlich verriet SlashFilm , dass Steven Spielberg mit einem seiner Filme ganz und gar nicht einverstanden war: Es handelt sich um Hook, eine 1991 erschienene Fortsetzung des berühmten Peter Pan-Stoffs von J.M. Barrie.

In Hook lebt Peter Pan (Robin Williams) inzwischen als erwachsener Mann in San Francisco und ist mit Wendy Darlings Enkelin Moira Banning verheiratet. Mit Nimmerland hat Peter abgeschlossen – bis sein Erzfeind Hook (Dustin Hoffman) seine Kinder dorthin entführt und Peter zur Rückkehr zwingt.

Viele Kinobesucher:innen von damals werden sich an den Film noch heute mit einer gewissen Nostalgie erinnern. Nicht so Steven Spielberg, wie er gegenüber der Los Angeles Times 1993 schilderte:

Ich war verärgert, weil ich das Gefühl hatte, dass der Film bei diesem Publikum in Texas nicht ankam. Ich habe 40 Minuten lang zugesehen, dann bin ich aufgestanden, zum Auto gegangen und auf dem Rücksitz der Limousine eingeschlafen.

Ein spannender Kontrast, bedenkt man, dass Hook ein finanzieller Erfolg wurde. Abgesehen davon wurde das Fantasy-Abenteuer für fünf Oscars nominiert, darunter beispielsweise Beste visuelle Effekte und Bestes Szenenbild.

Obwohl der Film sicher seine Schwächen hat, ist er vielen Zuschauer:innen bis heute in guter Erinnerung geblieben. Auch die Moviepilot-Community verpasste Hook immerhin eine stabile 6,8 als Bewertung.

Spielberg würde dieser Einschätzung wahrscheinlich nicht zustimmen. Allerdings kann man wohl auch nicht erwarten, dass Filmemacher:innen ihre Werke stets mit derselben Fan-Liebe bewerten wie ihr Publikum. Seine Erfahrung mit Hook hat Spielberg letztlich nicht aufgehalten.

Erst dieses Jahr erschien mit Jurassic World: Die Wiedergeburt ein weiterer erfolgreicher Film, den er zwar nicht selbst inszeniert, aber als kreativer Berater begleitet hat. Es ist davon auszugehen, dass er diesen Film nicht nach 40 Minuten verlassen hat.