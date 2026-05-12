Für Reacher-Fans gibt es jetzt schon die beste Nachricht der Woche

Obwohl die 4. Staffel des Prime-Hits Reacher noch gar nicht gestartet ist, gibt es zur Zukunft der Actionserie mit Alan Ritchson jetzt schon eine sehr erfreuliche Nachricht.

Fans der derben Actionserie Reacher können von dem Amazon Prime-Hit gar nicht genug bekommen. Diese Beliebtheit hat auch der Konzern längst erkannt und deswegen erfreulich früh bezüglich der Zukunft der Produktion gehandelt. Vor dem Start der 4. Staffel mit Alan Ritchson sind weitere Folgen bereits gesichert.

Reacher Staffel 5 ist jetzt offiziell bestellt

Wie Amazon News berichtet, hat Prime Video Reacher schon jetzt um eine 5. Staffel verlängert. Der Erfolg der Serie spricht längst für sich und die Adaption der Romane von Vorlagenautor Lee Child zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Streamers.

Inhaltliche Infos zur 5. Season Reacher sind bislang noch nicht bekannt. Das ist nicht verwunderlich, da Fans noch 2026 erstmal die 4. Staffel des Streaming-Hits zu sehen bekommen.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann startet Reacher Staffel 4 bei Amazon Prime?

Nachdem die Dreharbeiten zu den neuen Reacher-Folgen im März abgeschlossen werden konnten, dürfte einem Release noch dieses Jahr nichts mehr im Weg stehen. Wann genau die 4. Staffel bei Prime Video startet, ist noch nicht genau bekannt. Wir rechnen im Spätjahr 2026 mit dem Release.

Klar ist aber, dass Reacher Staffel 4 auf Lee Childs Roman Way Out (Original: Gone Tomorrow), basiert. Darin muss die Hauptfigur den Suizid einer Frau in der New Yorker U-Bahn mitansehen, was ihn anschließend auf die Spur einer politischen Verschwörung führt.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.