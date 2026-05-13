Für Scrubs-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Eine weitere Season des Scrubs-Revivals wird uns früher verschrieben, als wir es uns erträumt hätten. Noch 2026 geht es mit J.D. und Co. in der Kultkomödie weiter.

In Deutschland ist die 1. Staffel des Scrubs-Revivals (aka Season 10) noch nicht einmal auf Disney+ komplett. Nach der offiziellen Verlängerung Ende letzten Monats wissen wir nun aber sogar schon, wann es im US-Fernsehen im Sacred Heart Hospital (mit Season 11) weitergeht. Zumindest grob.

Neue Folgen von Scrubs kommen im Herbst 2026 ins US-Fernsehen

Der US-Sender ABC hat bereits sein Programm für die kommende TV-Season herausgegeben (via Deadline ). Demnach ist die kommende Scrubs-Staffel dann bereits Teil des Herbst-Lineups und wird erneut mittwochs im abendlichen Programmblock platziert sein. Sofern man sich an die aktuelle internationale Ausspielung hält, könnten uns die neuen Folgen dann wieder mit nur wenigen Wochen Verzögerung auf Disney+ erreichen.

Große Fragen, die dann geklärt werden könnten, ist der Beziehungsstatus von J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke), die mittlerweile geschieden sind, sowie der beunruhigende Gesundheitszustand von Dr. Cox (John C. McGinley).

Darüber hinaus hatte Serienschöpfer Bill Lawrence bereits angedeutet, einen Auftritt von einer bisher fehlenden Figur in Angriff nehmen zu wollen. Aus dem Kern-Cast von damals fehlte nämlich noch der von Ken Jenkins gespielte Ex-Krankenhaus-Chef Dr. Kelso.

Ob wir dann mehr als nur neun Episoden bekommen, wie es in der 1. Staffel des Revivals der Fall ist, wurde noch nicht bekannt gegeben.

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Wie geht es in Deutschland mit Scrubs auf Disney+ weiter?

Diese Woche gibt es wieder am Mittwoch eine neue Scrubs-Folge auf Disney+ zu sehen. Dabei handelt es sich bereits um die vorletzte Episode von Season 10. Das Staffelfinale gibt es dann kommende Woche, am 20. Mai, auf dem Streaming-Dienst. Wer danach die Zeit bis zum Herbst überbrücken möchte, kann sich in der Zwischenzeit die Originalserie Scrubs ansehen – ebenfalls auf Disney+.

Dieses Jahr startet auch noch eine andere Serie mit eingebautem Nostalgiepublikum:

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