Für Welcome to Derry-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche, was Staffel 2 betrifft

Wer auf Staffel 2 der Horrorserie Welcome to Derry gewartet hat, darf sich heute freuen – die Fortsetzung ist so nah wie noch nie zuvor. Eine letzte Unsicherheit bleibt allerdings.

Kommt Welcome to Derry Staffel 2 auf jeden Fall?

ES: Welcome to Derry -Fans leiden. Nach einem herzzerreißenden Finale in Staffel 1 sitzen sie seit Ende des letzten Jahres auf dem Trockenen. Wann kommt Staffel 2? Wird es sie überhaupt geben? Jetzt ist klar:

Wie der Hollywood Reporter in einem Bericht über den Batman-Film The Brave and the Bold enthüllt, arbeiten die Autor:innen von Welcome to Derry bereits an Staffel 2 – die beste Nachricht zur Horrorserie seit Langem.

Offiziell bestätigt ist Staffel 2 damit allerdings nicht. Mittlerweile loten Autor:innen in der Serienproduktion häufig mögliche Story-Fortsetzungen ohne offizielle Bestellung weiterer Folgen aus. So müssen sie nicht komplett von null beginnen, sobald die Studios oder Streamer grünes Licht geben.

Wann und ob die offizielle Bestellung kommt, ist momentan noch nicht klar. Laut Deadline handelt es sich bei Welcome to Derry Staffel 1 um das drittstärkste Debüt einer HBO-Originalserie seit dem Start von HBO Max. Nur The Last of Us und House of the Dragon schnitten noch besser ab. Auch die Reaktion der Kritiker:innen war überwiegend positiv, wie etwa Rotten Tomatoes zeigt. Beide Aspekte machen Staffel 2 sehr wahrscheinlich.

Ein Detail für die Handlung von Staffel 2 steht bereits fest: Sie soll 27 Jahre vor den Geschehnissen aus Staffel 1 spielen, also im Jahre 1935.

Wann kommt Welcome to Derry Staffel 2?

Sollte Welcome to Derry Staffel 2 grünes Licht bekommen, werden Horror-Fans wohl noch eine Weile auf sie warten müssen. Wir rechnen nicht vor Mitte 2027 mit neuen Folgen.

