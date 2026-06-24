Für Yellowstone-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Das Yellowstone-Universum wurde mit der Sequel-Serie Dutton Ranch fortgesetzt. Die Geschichte von Beth und Rip wird nun offiziell in Staffel 2 weitergehen.

Obwohl Yellowstone 2024 mit der 5. Season zu Ende gegangen ist, lebt das Westernuniversum von Taylor Sheridan gleich in mehreren Ablegern weiter. Neben Marshals: A Yellowstone Story hat zuletzt auch Dutton Ranch an die Ereignisse des Serienfinales angeknüpft und Fanlieblinge Kelly Reilly und Cole Hauser in ihren Paraderollen Beth und Rip zurückgebracht.

Ihre Geschichte ist offenbar noch nicht vorbei, denn die beiden werden auch in Staffel 2 um den erhalt ihrer Dutton Ranch kämpfen.

Staffel 2 für Dutton Ranch bestätigt: Yellowstone-Serie um Beth und Rip geht weiter

Wie Deadline berichtet, hat Paramount+ einer 2. Staffel von Dutton Ranch offiziell grünes Licht gegeben. Die Nachricht kommt wenige Tage, bevor das Staffelfinale von Season 1 beim Streamer eintrifft. Fans dürfen sich bei den restlichen Folgen nun also in Sicherheit wiegen, dass danach nicht der Absetzungshammer droht.

Die Nachricht kommt jedoch nicht ganz überraschend: Kurz nach Release am 15. Mai hatte der Streamer bereits verkündet, dass Dutton Ranch als erfolgreichste Originalserie von Paramount+ aller Zeiten gestartet ist. Einer Verlängerung war also schon länger der Weg geebnet.

In der Serie verschlägt es Beth und Rip mit ihrem Ziehsohn Carter (Finn Little) nach Texas, wo sie auf einer frischen Ranch ein neues Leben starten. Doch die Konkurrenz schläft nicht und schon bald bereitet ihnen die mächtige Matriarchin Beluah Jackson (Annette Bening) Ärger. Neben Reilly, Hauser, Little und Bening ist in der Serie unter anderem Ed Harris (Duell) als Tierarzt und Kriegsveteran Everett McKinney zu sehen.

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Wann geht es mit Dutton Ranch bei Paramount+ weiter?

Bisher stehen die ersten sieben Folgen der 1. Staffel von Dutton Ranch bei Paramount+ im Abo. Folge 8 erscheint am 26. Juni 2026 beim Streamer. Das Staffelfinale folgt als Episode 9 eine Woche später, am 3. Juli.

Wann es dannach mit Staffel 2 weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Zunächst muss sich die Serie um einen neuen Showrunner bemühen, nachdem Chad Feehan die Serie kurz vor Staffel 1-Start verlassen hat. Sollte ein Ersatz schnell gefunden sein und die Dreharbeiten bald starten können, dürften Fans mit etwas Glück womöglich noch Ende 2027 mit neuen Folgen rechnen.