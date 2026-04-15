Für ZDF-Star wurde Dreh zur großen Herausforderung: Er leidet seit seiner Kindheit unter panischer Angst

Ein neues Projekt stellt ZDF-Star Matthias Koeberlin nicht nur vor schauspielerische Herausforderungen. Der Schauspieler muss sich seiner Angst vor Höhe stellen.

Matthias Koeberlin ist aus der deutschen TV-Landschaft längst nicht mehr wegzudenken. Seinen großen Durchbruch feierte er bereits 2002 im Sci-Fi-Abenteuer Das Jesus Video. Seitdem ist er als festes Gesicht für ARD und ZDF regelmäßig in den verschiedensten Produktionen zu sehen.

Besonders eine Rolle ist dabei eng mit seinem Namen verknüpft: Seit dem Start der ZDF-Erfolgsreihe Die Toten vom Bodensee im Jahr 2014 verkörpert er den Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer.

Gerade erst flimmerte der neueste Fall, "Schicksalsrad", über die Bildschirme. Doch was viele Fans beim Zuschauen nicht ahnten: Während der Dreharbeiten zu einer ganz bestimmten Szene musste Matthias Koeberlin ordentlich die Zähne zusammenbeißen.

ZDF-Produktion bringt Matthias Koeberlin an seine Grenzen

Pro Jahr entstehen gleich mehrere neue Filme der beliebten Reihe Die Toten vom Bodensee. In Deutschland machte der Fall "Schicksalsrad" am 13. April den Auftakt für das diesjährige Krimi-Programm – während das österreichische Publikum den Film bereits Anfang Januar sehen konnte.

In einer Schlüsselszene muss Matthias Koeberlin als Kommissar in ein Riesenrad steigen – ein Moment, der dem Schauspieler alles abverlangte. Denn der gebürtige Mainzer leidet unter massiver Höhenangst. "Die Höhenangst begleitet mich, solange ich denken kann. Ich habe das Gefühl, dass sie mit den Jahren zunimmt", gestand er im Interview mit spot on news, wie die Bunte berichtete.

Im Alltag meidet er die Höhe konsequent, nur der Beruf zwingt ihn immer wieder dazu, sich seinen Ängsten zu stellen. Eine Situation, die für ihn trotz jahrelanger Erfahrung nie zur Routine wird. Als er erfuhr, dass der Dreh ihn in eine Riesenrad-Gondel führen würde, reagierte er zunächst verhalten: "Natürlich nehme ich die Herausforderung an und bereite mich mental darauf vor. Im Rahmen meiner Möglichkeiten." Das Team nehme dabei Rücksicht und gestalte die Dreharbeiten so effizient wie möglich.

Ein interessantes Detail für die Fans: Koeberlin teilt diese Phobie mit seiner Rolle Micha Oberländer. Ein Umstand, der ihm beim Spielen zwar hilft, die private Anspannung aber kaum lindert: "Man kann es benutzen und der Szene hinzufügen. Die private Herausforderung wird dadurch allerdings nur minimal gemindert."