Fürs Heimkino sichern: Großartiger Fantasy-Film erfindet 59 Jahre alte Ikone neu und überrascht schon jetzt mit riesigem Einspielergebnis

Der Fantasy-Film Wonka ist besser als gedacht, nicht nur an den Kinokassen, auch Kritiker:innen konnte er überzeugen. Noch läuft Wonka auf der großen Leinwand, doch schon jetzt kann er fürs Heimkino vorbestellt werden.

Paddington-Regisseur Paul King hat es wieder geschafft, eine berühmte Kinderbuchfigur in einem schönen, bunten und aufregenden Film zum Leben zu erwecken. Diesmal trifft es Willy Wonka im Prequel Wonka, der auf dem 1964 erschienen Kinderbuch Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl basiert. Es ist bereits die dritte Verfilmung der Vorlage.

Aktuell läuft Wonka noch im Kino, doch schon jetzt haben sich die teuren Produktionskosten von 125 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt (via The Numbers ). Auch die Heimkinoedition kann bereits jetzt vorbestellt werden, darunter befindet sich auch eine limitierte Steelbook-Edition. Alle Heimkino-Varianten erscheinen am 30. Juni 2024.



Wonka - auf 4K+ Blu-ray im limited Steelbook Deal Zum Deal

Neben dem limitierten Steelbook * ist ebenfalls die normale Fassung auf 4K + Blu-ray * vorbestellbar, sowie die Blu-ray *- und DVD *-Editionen. Da der Film noch im Kino läuft, steht er auf Amazon Prime Video noch nicht zur Verfügung, kann aber schon jetzt als Stream vorbestellt werden *.

Wonka ein Film mit Herz und tollen Figuren

Nach Filmlegende Gene Wilder spielte Johnny Depp in Tim Burtons Charlie und die Schokoladenfabrik den Schoko-Magnaten. Hier stellte er Willy Wonka mit falschem Gebiss, komischer Frisur und einem merkwürdigen Teint dar. Nahbar und weniger verschroben interpretiert Timothée Chalamet die Rolle des Schokoladenfabrikanten, was aber auch daran liegen könnte, dass er die jüngere Version mimt und somit die Vorgeschichte erzählt.

Amazon Schon jetzt kann die Heimkino-Fassung vorbestellt werden.

Seine verschrobenen Elemente, die Wonka ausmachen, hat dafür Hugh Grant übernommen in der Rolle des Oompa Loompa, der hier mit CGI-Effekten überarbeitet wurde. Die Dreharbeiten waren für den britischen Schauspieler schrecklich. Grants Unmut zum Trotz fallen die Kritiken sehr positiv aus. Sie prognostizieren unter anderem, dass Wonka zu einem Feiertagsklassiker aufsteigen wird und loben insbesondere Chalamets Leistung und die herzerwärmende Geschichte des bunten Films.

Darum geht es in Wonka mit Timothée Chalamet

Willy Wonka ist nicht nur ein Schokoladenfabrikant, er ist außerdem ein Erfinder und Zauberkünstler, der es schafft seine Süßigkeit zu perfektionieren und auch für arme Leute bezahlbar anzubieten. Das gefällt dem Schokoladen-Kartell gar nicht und sie versuchen alles, um ihn aus dem Geschäft zu drängen. Doch Willy Wonka lässt sich nicht unterkriegen und erhält unverhofft Hilfe von einem Oompa-Loompa (Hugh Grant). Mit Erfindungsreichtum und Magie verfolgt er seinen Traum zum besten Chocolatier der Welt zu werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.