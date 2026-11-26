Mit der beliebten Sitcom Full House gelang Candace Cameron Bure der große Durchbruch. Hier erfahrt ihr, was sie kürzlich über die Serie gesagt hat und wie sie noch immer davon profitiert.

Wenn es um die beliebtesten Sitcoms überhaupt geht, hat jeder seine eigenen Lieblinge. In vielen Listen dürfte jedenfalls auch die Serie Full House auftauchen, die von 1987 bis 1995 auf insgesamt acht Staffeln kam. Viele Jahre später hat Netflix dann eine Fortsetzung mit dem Titel Fuller House produziert.

Neben Stars wie John Stamos, Bob Saget, Dave Coulier und den Olsen-Zwillingen Mary-Kate und Ashley wurde auch Candace Cameron Bure als Mitglied der Tanner-Familie mit Full House berühmt. Dank ihres tariflichen Wiederholungshonorars profitiert sie heute immer noch spürbar von dem Kultstatus der Serie.

Candace Cameron Bure kriegt immer noch regelmäßig Full House-Schecks

In Full House muss sich Hauptfigur Danny Tanner (Saget) nach dem Unfalltod seiner Frau alleine um seine drei Töchter kümmern. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Schwager Jesse (Stamos) und seinem besten Freund Joey (Coulier). Zum Cast der Sitcom zählt auch Bure als älteste Tanner-Tochter Donna Jo Margaret Tanner, kurz D.J.

Laut Variety war die Schauspielerin vor kurzem in dem Podcast McBride Rewind zu Gast, wo sie über finanzielle Vorteile dank ihrer Full House-Tantiemen sprach:

Die sind beträchtlich… Ich glaube, es ist so vierteljährlich. Ich freue mich immer, wenn ich den Scheck öffne und einreiche.

Als Mitglied der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA bekommen Sitcom-Stars nicht nur eine Gage, sondern zusätzlich Honorare bei ausgestrahlten Wiederholungen im Fernsehen oder durch Streams auf Anbietern wie Netflix ausgezahlt. Da Full House zu den beliebtesten Serien ihrer Art gehört, die auch heute noch viel geschaut und gestreamt wird, bekommt Bure weiterhin jährlich Geld für ihre Rolle darin.

Für Fuller House spielte Candace Cameron Bure ihre Paraderolle Jahre später erneut

Nach dem Ende von Full House hat Netflix die Sitcom ab 2016 mit einer Fortsetzung neu aufgelegt. Fuller House umfasst insgesamt fünf Staffeln, die fast alle Originalstars zurückgebracht haben. Bure spielt als D.J. in allen Folgen des Sequels eine Hauptrolle.

Neben dem Full House-Universum hat die Schauspielerin ab 2009 eine größere Rolle in der Dramaserie Make It or Break It und diversen TV-Weihnachtsfilmen wie Ein Weihnachtsgeheimnis und Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe gespielt.

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