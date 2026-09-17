"Eine meisterhafte Leistung, meiner Meinung nach seine beste": Für George Clooney ist er der größte Filmstar aller Zeiten

Auch ein Star wie George Clooney, der in Hollywood zu den ganz Großen gehört, hat Vorbilder. Insbesondere zu einem Mann im Filmgeschäft blickt der Schauspieler besonders auf.

Schauspieler George Clooney schwang sich in den 1990er und 2000er Jahren mit Serien wie Emergency Room und Filmen wie From Dusk Till Dawn, Ocean's Eleven und Michael Clayton zu einem der größten Hollywood-Stars seiner Generation auf. Dabei verheimlichte Clooney nicht, wen er zu seinen absoluten Ikonen zählt.



George Clooney hält Schauspieler Paul Newman für den ultimativen Filmstar

Mit mittlerweile 65 Jahren ist George Clooney heutzutage nicht mehr so allzeit präsent wie früher. Als Regisseur von Filmen wie The Ides of March trat er immer häufiger auch hinter die Kamera. Erst letztes Jahr bewies er jedoch im Film Jay Kelly (über einen alternden Schauspieler), dass er seine Filmstaraura noch aufrufen kann. Zu wem sieht jemand wie er auf, der offenbar ganz oben angekommen ist? Im Gespräch mit der renommierten britischen Medienorganisation BAFTA verriet der Darsteller 2021, dass er Paul Newman (Butch Cassidy und Sundance Kid) im Geiste nachfolgt:

Es gibt ein paar, aber vor allem einen Schauspieler, mit dem ich am Ende seines Lebens gut befreundet war [...] – Paul Newman. Paul Newman war ein Filmstar, ein richtiger, wahrer Filmstar, größer als er geht es eigentlich nicht. Mit ungefähr 50 wurde ihm klar: 'Okay, die Zeiten, in der ich der Typ bin, der das Mädchen küsst, sind vorbei.'

An diesen Punkt seiner Filmkarriere kam auch George Clooney selbst. Statt sich daraufhin völlig zurückzuziehen, gilt seine Bewunderung jedoch der Strategieänderung, die Paul Newman daraufhin vollzog und die er sich zum Vorbild nahm:

[Paul Newmann] drehte The Verdict – was eine meisterhafte Leistung war, meiner Meinung nach seine beste – und arbeitete fortan als Charakterdarsteller. Die Rollen waren anders und wurden seltener, denn es ist schwieriger, solche Geschichten zu erzählen. Aber er ist jemand, nach dem man eigentlich sein ganzes Leben ausrichten kann. Wenn man sich sein wohltätiges Engagement und all das ansieht, ist er wirklich ein tolles Vorbild, dem man nacheifern kann.

Paul Newmanns gepriesene Performance im Gerichtsdrama The Verdict, die seine Karriere in neue Bahnen lenkte, könnt ihr im Stream leihen, etwa bei Amazon* . George Clooney absolvierte in bester Filmstarmanier zuletzt selbst einen überraschenden Gastauftritt im französischen Netflix-Film Call My Agent! The Movie (als er selbst). Wie mittlerweile viele Hollywood-Größen geht er mit der Zeit und tritt nicht länger nur in Kinoproduktionen auf, sondern nutzt auch Streaming-Filme, um nicht in Vergessenheit zu geraten.

Apropos ...

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Letztes Jahr gehörte George Clooneys Jay Kelly dazu. Hier stellen wir euch die noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.

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Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesterseite Allociné erschienen.

