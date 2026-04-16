Für Malcolm mittendrin ließ Bryan Cranston sich mit 60.000 Bienen bedecken – und wurde an unangenehmster Stelle gestochen

Zur Rückkehr von Malcolm mittendrin: Unfair wie immer holte Bryan Cranston seine wohl schmerzhafteste Erfahrung an die Kult-Sitcom hervor, in der Bienen auf ihn losgelassen wurden.

Die Erfolgs-Sitcom Malcolm mittendrin ist nach 20 Jahren mit der vierteiligen Fortsetzung Malcolm mittendrin: Unfair wie immer zurückgekehrt. Für das Wiedersehen bei Disney+ waren die Cast-Mitglieder auch in diversen Talkshows unterwegs, wo Dad-Darsteller Bryan Cranston eine besonders schmerzhafte Bienenerinnerung vom Dreh auspackte.

Echte Bienen(stiche) für Malcolm mittendrin: Bryan Cranston folterte sich als Hal selbst

Bevor Bryan Cranston als Breaking Bad-Hauptfigur Walter White die Welt in Atem hielt, war er in Malcolm mittendrin sieben Staffeln mit 151 Folgen lang als Malcolms Vater zu sehen. Sein Hal war unentschlossen, kindisch und seiner Frau Lois (Jane Kaczmarek) hoffnungslos verfallen (und unterlegen). Wenn er seine Träume auslebte, dann meist hinter ihrem Rücken und noch infantiler als seine Söhne.

So auch in Folge 14 der 1. Staffel, wo er mit den Jungs immer abgefahrene Killerroboter baute. Einer davon konnte per Laserpointer sogar Bienenschwärme lenken und natürlich wurde Hal selbst Opfer dieser Schöpfung und endet mit unzähligen Bienen bedeckt. Zu Gast in Stephen Colberts Late Show erinnerte sich Bryan Cranston 26 Jahre später an die schmerzhaften Dreharbeiten mit echten Bienen (die heutzutage vermutlich am Computer erschaffen worden wären):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sind echte Bienen. Es saßen 60.000 Bienen auf mir und ich wurde zwei Mal gestochen. Eine Erkenntnis, die man hat, wenn man 60.000 Bienen trägt, ist: Man sollte nicht überrascht sein, wenn man gestochen wird. Als das passierte, rief ich: 'Oh, ich glaube, ich wurde gestochen' und der Bienen-Trainer stand bereit, sie wegzukratzen und fragte: 'Wo ist es passiert?'. Und ich antwortete: 'An meinem Hodensack.' Und er sagte: 'Sorry, da kann ich nicht helfen. Du bist auf dich allein gestellt.' – Das ist wirklich passiert!

Auch wenn Cranston scherzt, dass er einen "sehr sensiblen Hodensack" hat und die Leute das spätestens entdecken werden, wenn er irgendwann Breaking Bad on Ice umsetzt, scheint der Schauspieler den intimen Stich gut überstanden zu haben. Ein Vierteljahrhundert später kann er über die Bienenfolter zumindest lachen.

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Hier könnt ihr euch die Bienen-Szene in Staffel 1 von Malcolm mittendrin noch einmal ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Podcast mit Malcolm mittendrin-Revival: Die besten Serienstarts im April

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.