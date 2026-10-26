"Fürchterliche Szene": Young Sheldon-Star fand Jim Parsons Rückkehr im Serienfinale schrecklich

Zwei Jahre nach dem Finale wirkt das Ende des The Big Bang Theory-Spin-offs Young Sheldon noch immer nach. Nun äußert Schauspielerin Annie Potts ihren Unmut über die Rückkehr von Jim Parsons.

Vor sieben Jahren endete die Kult-Sitcom The Big Bang Theory, die sich um das ungewöhnliche Genie Sheldon Cooper (Jim Parsons) und seinen Mitbewohner drehte. Damit endete Sheldons Andenken jedoch nicht: Young Sheldon, das Spin-off über Sheldons Kindheit (hier gespielt von Iain Armitage), lieferte ebenfalls ganze sieben Staffeln neue Unterhaltung.

Während mit Stuart Fails to Save the Universet bereits eine nächste Big Bang Theory-Serie die Charts erobert hat, hängt eine Schauspielerin noch dem Young Sheldon-Finale nach – und kritisiert die Entscheidung, Parsons zurück in seine Rolle als Sheldon zu holen.

Young Sheldon-Star Annie Potts ist unzufrieden mit der letzten Szene der Serie

Annie Potts, die Sheldons Oma spielt, aber auch aus anderen Produktionen bekannt ist, sprach für das Buch "Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy" vor kurzem mit Jessica Radloff, einer der führenden Autorinnen der Serie. Als das Finale der Serie zur Sprache kam, für das Jim Parsons und Mayim Bialik in ihre Rollen als Sheldon und Amy zurückkehrten, fand Potts deutliche Worte für ihren Unmut. So zitiert Collider :

Ich dachte, die Serie hätte [mit dem jungen Sheldon] enden können und nicht mit dieser fürchterlichen Szene, in der Jim und Mayim als Sheldon und Amy zeigen, dass er sich nicht verändert hat und keine Reue zeigt. Das hat mir Bauchschmerzen gemacht. Ich dachte mir: 'Wer hat sich hier auf unsere Party geschlichen?! Wer hat dich eingeladen?'

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Während der junge Sheldon im Laufe von sieben Staffeln große Entwicklungen durchmacht und lernt, mit Hilfe seiner Familie mit seinen autistischen Zügen umzugehen, zeigt uns der Sprung in die Gegenwart einen gewohnt egoistischen und unverändert erwachsenen Sheldon. Dieser hat mit Amy zwar mittlerweile eine Familie gegründet – an seinen rücksichtslosen Wesenszügen hat sich jedoch offenbar nichts verändert.

Potts hätte gerne eine größere Rolle im Big Bang Theory-Universum

Annie Potts Frust richte sich nicht gegen Parsons und Bialik, sondern gegen das Gefühl, sieben Staffeln Charakterentwicklung zu verwerfen. Nicht nur mit ihrer Meinung über das Young Sheldon-Finale beweist Potts, wie viel ihr an der Serie liegt. Im Laufe des Interviews äußert sie ebenfalls Unmut darüber, im neuen Spin-off keine größere, wiederkehrende Rolle zu spielen. Hier tritt sie nur noch unregelmäßig in ihrer Rolle als "Meemaw" auf.