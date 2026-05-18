Furiose Sci-Fi-Action vom Meisterregisseur: Nach den ersten 40 Minuten dieses Monster-Spektakels ist man schon völlig erschöpft

Ihr werdet dieses Jahr keinen rasanteren Actionfilm sehen als das Science-Fiction-Spektakel Hope, in dem eine Kleinstadt von Monstern überrannt wird.

Gestern gegen 22:20 Uhr saß ich in einer Pressevorführung beim Filmfestival in Cannes und konnte meinen Augen nicht trauen. Auf der Leinwand des Théâtre Debussy jagte die Kamera durch eine Kleinstadt, während Autos, Fahrräder und Menschenteile durch die Luft flogen. Ein völlig überforderter Cop stolpert im Auftakt von Hope durch seine Heimatstadt, die von einem Monster heimgesucht wird. Es vernichtet Geschäfte wie Puppenhäuser. Bewohner werden zermatscht wie Fliegen.

In den ersten 40 Minuten des Science-Fiction-Films sehen wir das Wesen nicht, sondern spüren nur die Erschütterung seiner Wut. Regisseur Na Hong-jin zaubert das berauschende Stück Action mit einem immensen Aufwand und Stuntarbeit. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, weil das alles so unfassbar gut aussah und weil dieses Blockbuster-Spektakel ausgerechnet im Wettbewerb von Cannes seine Weltpremiere feierte.

Hope ist der teuerste südkoreanische Film überhaupt

Blockbuster haben in Cannes Tradition, aber normalerweise laufen sie nicht im Wettbewerb um die Goldene Palme. Selbst Mad Max: Fury Road begeisterte 2015 "außer Konkurrenz". Für den teuersten südkoreanischen Film überhaupt wurde anscheinend eine Ausnahme gemacht. Nun kann man an einem Tag an der Croisette ein karges Schwarz-Weiß-Drama über das geteilte Nachkriegsdeutschland schauen und an einem anderen diesen heiteren Action-Kracher mit Franchise-Ambitionen begutachten, in dem ein Dorfbewohner erklärt, wie er bei einer Alien-Begegnung seinen Durchfall gehändelt hat.

Na Hong-jins erster Film seit zehn Jahren spielt in einem Städtchen in der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden koreanischen Staaten. Hier schlägt sich Polizist Bum-seok (Hwang Jung-min) normalerweise mit unerlaubtem Waffenbesitz und dergleichen herum. Dann liegt plötzlich ein aufgeschlitztes Rind auf einer Kreuzung und die Hölle bricht los. Eine 150-minütige Verfolgungsjagd schließt sich an, in der Jäger und Gejagte wiederholt die Rollen tauschen. Mal wird Bum-seok quer durch eine Einkaufsstraße geschleudert, dann hetzt er aus einem Polizeiwagen hängend mit solcher Rachgier hinter einem der Wesen her, dass man fast schon Mitgefühl für das verfolgte Geschöpf empfindet.

Die Story bleibt bis kurz vor Schluss auf ein Minimum beschränkt. Kurz gefasst gibt es zwei Jagdgesellschaften, die sich tief in die umliegenden Wälder aufmachen, um den Ursprung der Bedrohung ausfindig zu machen. Es gibt keine nennenswerten Figurendynamiken, keine Backstory. Fast der ganze Film ist der puren Kinetik untergeordnet. Da unser Screening erst kurz vor 1 Uhr nachts endete, war ich dankbar für den Unterhaltungsdrang, den ich bei diesem Regisseur nicht erwartet hatte.

Der Sci-Fi-Actionfilm hat ein Problem – aber darüber kann man hinwegsehen

Die bisherigen Filme, die Na Hong-jin einen ausgezeichneten Ruf verschafft haben, waren düstere Angelegenheiten. Die beiden Thriller The Chaser und The Yellow Sea, sowie der ebenfalls in einer abgeschotteten Gemeinde spielende Horrorfilm The Wailing - Die Besessenen lockerten ihre Stimmung mit skurrilem Humor auf. Sie blieben jedoch wegen ihrer brutalen Abgründe im Gedächtnis. Passend zum Titel ist Hope eine deutlich leichtere Angelegenheit – brutal, ja, aber unverbindliches Blockbuster-Kino, das einen vor allem mit berstenden Baumstämmen beeindrucken will, die so plastisch knacken und platzen, dass man die Späne fast schnuppern kann.

Eine Prise Verzweiflung findet ihren Weg in den Science-Fiction-Film, spätestens wenn man erkennt, warum das erste Monster in Rage durch die Stadt gestürmt ist. Na Hong-jin sprenkelt immer wieder Momente ein, in denen die Verfolgungsjagd sich kurzzeitig als das zeigt, was sie ist: eine Spirale der Gewalt zwischen zwei Parteien, die einander nicht verstehen (wollen). Dann verfliegt diese Stimmung wieder wie die Jäger, die auf ihren Pferden über Moos und Holz hetzen, eingefangen in atemlosen Kameraflügen, die man erlebt haben muss.

Mehr aus Cannes:

Der einzige, aber gravierende Wermutstropfen in Hope ist das CGI. Während die Spur der Zerstörung mit fantastischen praktischen Effekten und einem aufwendigen Szenenbild nachgestellt wird, sehen einige der Monster – u.a. gespielt von Michael Fassbender und Alicia Vikander (!) – aus, als wäre der Rechner beim Rendern abgestürzt. Wenn man allerdings darüber hinwegsehen kann, wird einen Hope am Kragen packen und durch den Wald schleifen und alles, was einem übrig bleibt, ist breit zu lächeln.

Ich habe Hope bei den Filmfestspielen in Cannes gesehen, wo der Film im Wettbewerb läuft. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht.