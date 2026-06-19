Fußball-Star Harry Kane, 32 Jahre alt, hat einen fragwürdigen Action-Thriller als Lieblingsfilm: "Extrem blutig und magenumdrehend"

Harry Kane, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ist für sein Fußballspiel bekannt. Seinen Action-Thriller-Lieblingsfilm finden aber nicht wenige Filmfans grenzwertig.

Aktuell tritt er als Captain der englischen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft der Männer auf. Der 32-jährige Harry Kane ist aber auch für seine sportliche Arbeit mit dem deutschen Club Bayern München bekannt. Ein Vorbild in vielerlei Hinsicht, nur sein Filmgeschmack lässt vielleicht leicht zu wünschen übrig.

Der Lieblingsfilm von Fußballer Harry Kane ist ein harter Action-Thriller mit Gerard Butler

Laut der britischen Zeitung The Guardian ist Kanes absoluter Lieblingsfilm der Action-Streifen Gesetz der Rache mit Gerard Butler und Jamie Foxx von 2009, der unter anderem bei Netflix streamt. Auf Rotten Tomatoes hat der Film von Regisseur F. Gary Gray gerade mal 26 Prozent (autsch!), allerdings kann sich der Publikums-Score von 75 Prozent sehen lassen und auch ihr, die Moviepilot-Community, scheint dem Fußballer mit 7,7 von 10 in der Gemeinschaftswertung zuzustimmen.

Gesetz der Rache ist ein Selbstjustiz-Thriller über den Familienvater Clyde Shelton (Butler), dessen Frau und Tochter während einem Einbruch vergewaltigt werden. Als Staatsanwalt Nick Rice (Foxx) dem Täter einen Deal anbietet, um ihn als Zeugen in einem anderen Fall zu gewinnen, nimmt Clyde das Gesetz in seine eigenen Hände.

Der hausinterne Filmkritiker vom Guardian schrieb 2009 einen 1-Sterne-Verriss zu Gesetz der Rache und beschrieb den Film folgendermaßen: "Butler ist der Produzent und Star dieses extrem blutigen und magenumdrehenden neuen Films, der beunruhigend nah an Rache-Torture-Porn kommt – und in dem wir eingeladen werden, mit dem Folterer mehr als nur ein wenig zu sympathisieren."

Bei uns intern wurde der Film aber auch schon als Gerard Butlers bester Film bezeichnet. Geister scheinen sich zu scheiden in diesem Fall.

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Wo kann man Harry Kanes Lieblingsfilm Gesetzt der Rache streamen?

Wer den Action-Thriller mit Butler und Foxx streamen möchte, hat gleich mehrere (Tor-)Chancen: Sowohl Netflix, Sky/WOW und der Amazon-Kanal Superfresh haben den Streifen als Flatrate-Titel. Darüber hinaus gibt es den Film natürlich als Leih- und Kauftitel hier und da. Wer stattdessen lieber mehr über den englischen Fußball-Star erfahren möchte, kann sich an die Prime-Video-Doku Harry Kane: Gegen alle Widrigkeiten wenden.