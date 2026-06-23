Fußball-WM 2026: Warum ihr die Deutschlandspiele und das WM-Finale immer im Free-TV schauen könnt

Aktuell sind viele Fußballfans enttäuscht, dass nicht alle Spiele der Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar bei ARD und ZDF zu sehen sind. Doch das hat einen Grund.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist 2026 so groß wie nie, doch die ARD und das ZDF zeigen, wie in den Jahren zuvor, nicht alle Spiele. Das ärgert natürlich den treuen Fan, der für das Turnier ein MagentaTV-Abo abschließen muss, um in den Genuss aller WM-Spiele zu kommen. Doch einige Spiele sind davon ausgenommen und müssen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein.



Magenta TV überträgt diesmal alle Spiele der Fußball WM 2026

Schon in den letzten Jahren fiel auf, dass die ARD und das ZDF immer weniger Spiele der Fußballgroßereignisse wie der EM und der WM abdecken. Sebastian Uhrich, Professor für Sportbetriebswirtschaftslehre an der Deutschen Sporthochschule in Köln, erklärte im Rahmen der Fußball-EM vor zwei Jahren gegenüber der Tagesschau, wie die Lizenzvergabe läuft: nämlich an den Höchstbietenden.



Das Problem ist nur, dass die Übertragungsrechte in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer teurer geworden sind. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen vermehrt sparen, weshalb einige WM-Spiele an Streaminganbieter wie die Telekom mit MagentaTV abgegeben werden. Vor einigen Jahren erklärte der ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky das Vorgehen: "Es ist am Ende so, dass wir gesagt haben, wir können uns das wirtschaftlich nur erlauben, wenn wir auch Rechte abgeben." Für die Fußball-WM 2026 zeigen ARD und das ZDF nur 60 der insgesamt 104 Partien.



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Dabei gehen die öffentlich-rechtlichen Sender nach einem bestimmten Muster vor, wenn sie sich die Übertragungsrechte der WM-Spiele sichern. "Das, was ARD und ZDF für ihre Sublizenz bezahlen müssen, hängt davon ab, wie attraktiv die Spiele sind. Das ist letztlich ein Verhandlungsgegenstand", erklärt Uhrich gegenüber der Tagesschau.



Die Deutschlandspiele haben für die öffentlich-rechtlichen Sender immer Priorität. Denn nach dem Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale und die Halbfinalpartien einer Fußballgroßveranstaltung wie der WM frei empfangbar im ÖRR gezeigt werden. Daher werden sich die Verantwortlichen immer darum kümmern, die Übertragungsrechte dieser Spiele zu sichern – alle anderen Partien sind Bonus.

