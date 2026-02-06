Warum Netflix-Star Gabriel Basso vor der 3. Staffel von The Night Agent seinen Instagram-Account gelöscht hat

Netflix-Star und The Night Agent-Hauptdarsteller Gabriel Basso verzichtet zum Start der 3. Staffel komplett auf Social Media. Warum ihr ihn auf Instagram & Co. nicht mehr findet, hat aber nichts mit der Serie zu tun.

Viele Fans waren verwirrt, als Gabriel Basso kürzlich seinen Instagram-Account gelöscht hat und haben auf eine Erklärung des The Night Agent-Stars gewartet. Diese kam vor einigen Tagen, als der Schauspieler zu Gast bei Jimmy Fallon war.

Zum Start der 3. Staffel von The Night Agent bei Netflix wird natürlich die Werbetrommel gerührt, allerdings lieber bei Live-Auftritten und nicht mehr bei Instagram. Der Moderator fragte Basso, welche Gründe er für das Löschen seines Accounts hatte, und bekam eine sehr interessante Antwort.

The Night Agent-Darsteller Gabriel Basso hat Instagram wegen eines Fotos vom Mount Everest gelöscht

Wie viele von uns ist auch Gabriel Basso nicht vor dem sogenannten Doom-Scrolling gefeit. Dabei scrollt man durch eine App wie Instagram und verliert jegliches Zeitgefühl. Durch die permanente Bewegung auf dem Bildschirm ist es auch sehr schwierig, wieder damit aufzuhören.

Als Basso über ein Foto stolperte, das jemand vom Mount Everest aus gemacht hat, ist ihm etwas klar geworden. In seinem Interview mit Jimmy Fallon berichtete er, was dabei in ihm vorging.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dann hielt ich inne und dachte: ‘Moment mal, was?’ Warum weiß ich jetzt, wie das aussieht? Es regte mich total auf, dass dieser Typ buchstäblich über Leichen gestiegen war, um da hochzukommen und diese Aussicht zu genießen, und jetzt sah ich sie von meinem Sofa aus. Und es störte mich, dass ich dieses Bild jetzt im Kopf hatte, ohne irgendwie dafür gearbeitet zu haben.

Jedes Jahr versuchen Hunderte von Menschen, den Mount Everest zu besteigen und im Laufe der Jahre sind mehrere hundert bei dem Versuch gestorben. Dass er dank Instagram nun einfach so ins Privatleben anderer Leute blicken kann, die es tatsächlich auf den Mount Everest geschafft haben, wurmte Basso. Er wolle sich so etwas verdienen.

Auch interessant: The Night Agent schmeißt vor Staffel 3 die Hauptdarstellerin raus und tut ihr komplett Unrecht

Bassos Überlegung ergibt Sinn: Durch das Internet haben wir Zugriff auf das Wissen der Menschheit, doch es kann uns im Umkehrschluss auch davon abhalten, eigene Erfahrungen in Angriff zu nehmen. Manchmal wäre es sicher besser, das Handy wegzustecken und den Ausblick mit eigenen Augen zu genießen.

Was Gabriel Basso für die 3. Staffel The Night Agent alles geleistet hat, das könnt ihr seit dem 19. Februar 2026 bei Netflix sehen.