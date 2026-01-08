Gänsehaut-Garantie: Nach diesem fiesen Fantasy-Horrorfilm überlegt ihr euch jede Umarmung zweimal

Schleichendes Unbehagen erwartet euch im neuen Fantasy-Horrorfilm The Holy Boy, der uns in Deutschland auf den Fantasy Filmfest White Nights erreicht. Hier bringen die Umarmungen eines Jungen mehr als nur Glück.

Umarmungen spenden Trost und sind meistens eine schöne Sache. Zumindest, wenn man nicht wie im neuen Fantasy-Horrordrama The Holy Boy nach Italien zieht und sich in den Armen eines wundertätigen, düsteren Jesus-Ersatzes wiederfindet. Der Film läuft in Kürze auf den Fantasy Filmfest White Nights 2026.

Vom Fantasy-Wunder zur Horror-Bedrohung: The Holy Boy macht Umarmungen zu einer unheimlichen Angelegenheit

Nach einer Tragödie möchte der Lehrer Sergio Rossetti (Michele Riondino) in The Holy Boy neu anfangen. Remis, das "Valle dei Sorrisi" (also "Tal des Lächelns"), scheint der ideale Ort dafür zu sein. Hier sind alle Menschen glücklich. Wie das möglich ist, erfährt Sergio, als er Matteo (Giulio Feltri) begegnet. Der seltsame Jugendliche besitzt die außergewöhnliche Gabe, mit einer Umarmung die Menschen von ihrem Schmerz zu befreien.

Für die Dorfbewohner:innen ist der Teenager deshalb eine religiös verehrte Gestalt. In regelmäßigen Ritualen stehen sie in der Kirche Schlange, um sich eine Umarmung bei ihrem persönlichen Ersatz-Jesus abzuholen. Sergio fragt sich als einziger, wie es dem Jungen damit geht, das Leid aller anderen auf sich zu nehmen. Als er versucht, dem Teenager zu helfen, tritt er allerdings unfreiwillig düstere Ereignisse los.

Schaut hier den Trailer zu The Holy Boy

La Valle dei Sorrisi - Trailer (OV) HD

The Holy Boy nutzt die liebende Geste einer Umarmung gekonnt für seine unheimlichen Zwecke. Denn natürlich passiert hier mehr, wenn zwei Körper sich so nahekommen. Doch wie viel wäre man bereit zu geben, um das eigene Leiden zu lindern? Ist fremdbestimmtes Glück wirklich Glück? Oder sollte man lieber unglücklich bleiben, aber die Kontrolle über sein eigenes Leben behalten? Diese Fragen schwingen mit, wenn wir uns filmisch in Matteos Armen wiederfinden – und uns direkt nach dem Ende des Fantasy-Horrorfilms die nächste anstehende Umarmung vielleicht zweimal überlegen.

Lohnt sich The Holy Boy bei den Fantasy Filmfest White Nights?

Der faszinierende Matteo mit seinem unerklärlich weißen Büschel Haare (samt hell eingefärbter Augenbraue) bringt von Anfang an etwas Überweltliches, Unbehagliches mit. Trotzdem ist The Holy Boy davon entfernt, eine schwarz-weiße Geschichte zu erzählen. Denn wenn die Dorfgemeinschaft den Jungen fast schon als Objekt benutzt, um ihren Schmerz loszuwerden, erhält das schnell einen unangenehmen Kultcharakter. Folgerichtig stehen wir mit Hauptfigur Sergio zunächst auf der Seite des übersinnlich begabten Teenagers ... um so vom Regen in die Traufe zu fallen.

Mit der Idee eines Erlösers, der viele Merkmale einer Christus-Figur mitbringt, aber zunehmend düstere Züge annimmt, lehnt sich Paolo Strippolis Film genüsslich langsam in sein spannendes Szenario. The Holy Boy beginnt als nüchternes Drama, streift kurz die Fantasy-Hoffnung staunender Wunderbezeugung, bevor der Horror schleichend Einzug hält und in ein nachhallendes Finale mündet. Fans von ruhig erzähltem Slowburn-Grusel sollten diesen Italien-Trip auf den White Nights nicht auslassen.

Wir haben The Holy Boy im Zuge der anstehenden Fantasy Filmfest White Nights gesehen. Am 17. Januar 2026 läuft der Film in Stuttgart, am 24. Januar in Berlin, Frankfurt, Köln, München und Nürnberg und am 31. Januar in Hamburg. Einen regulären Starttermin hat der Film noch nicht erhalten.