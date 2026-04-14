Gäste mit der Teufelsfrucht aus One Piece überraschen? Kein Problem – mit dieser beeindruckenden Anleitung

Die Teufelsfrüchte aus One Piece sind nicht nur ikonisch, sondern auch eines der größten Mysterien des Franchise. Zudem können sie sehr lecker sein, wenn man sie richtig herstellt.

Besonders bei Mottopartys, aber auch einfach so, ist es immer etwas Besonderes, passende Snacks anzubieten. Ein User auf Instagram hat das Rezept herausgefunden, um seine eigenen Teufelsfrüchte herzustellen. Beim nächsten One Piece-Marathon dürfen diese Spezialitäten nicht fehlen. Wie man die Teufelsfrüchte selbst herstellen kann, verrät der User in einem unterhaltsamen Reel.

Die Gum-Gum-Frucht von Ruffy aus One Piece leicht selber machen – in nur 2 statt 3 Tagen

Blaubeeren, Zucker, etwas Zitronensaft und Geliermittel – klingt erst einmal einfach, doch hinter dem Rezept steckt noch ein bisschen mehr. Die Gomu Gomu no mi, wie die Gum-Gum-Frucht im japanischen Original heißt, wird von Instagram-User dylando_ als Süßspeise hergestellt. Die oben aufgeführten Zutaten bilden dabei das Innere der "Frucht".

Für das Äußere wird eine Ganache, also eine Trüffelmasse genutzt, die in Kugelform eingefroren wird. Mit noch mehr dieser Masse können dann die optisch wichtigen Wirbel in S-Form aufgetragen werden.

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One Piece-Fans, die mehr als 1000 Folgen gesehen bzw. 1000 Kapitel gelesen haben, wissen natürlich, dass die Gum-Gum-Frucht eigentlich anders heißt, doch das wird an dieser Stelle nicht gespoilert. Inzwischen hat dylando_ auch die Feuerfrucht hergestellt und dafür eine Anleitung gepostet.

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In Zukunft werden wir sicher noch mehr Teufelsfrüchte von diesem Creator erwarten können und so irgendwann ganze Plantagen als Snacks anbieten können. Da der One Piece-Anime inzwischen auf einen Staffelrhythmus umgestiegen ist und auch die Live-Action-Serie mit neuen Folgen weitergeht, dürfte diese Idee uns auch noch eine ganze Weile begleiten.

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Die 3. Staffel der Netflix-Serie wurde für 2027 angekündigt, also genug Zeit, um zu üben. Wer so lange nicht warten kann, darf sich darüber freuen, dass die "2. Staffel" des Anime inzwischen gestartet ist und uns im nächsten halben Jahr wieder wöchentlich neue Folgen erwarten.