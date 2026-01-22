Game of Thrones-Autor George R.R. Martin reagiert auf die kontroverseste Szene in A Knight of the Seven Kingdoms: "Weiß nicht, ob wir die Sch**** wirklich brauchen"

Obwohl A Knight of the Seven Kingdoms die meisten Game of Thrones-Fans nach Episode 1 überzeugt hat, gibt es eine Szene, die so manchen zu weit ging. George R.R. Martin reagierte nun darauf.

Am Montag ist die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms bei HBO Max gestartet und hat größtenteils für begeisterte Publikums-Reaktionen gesorgt. Die Fans lieben den leichteren Tonfall und Ser Dunk als ungewöhnlichen Game of Thrones-Helden. An einer Szene scheiden sich allerdings die Geister. Zu dieser hatte nun auch Vorlagen- und Serien-Co-Schöpfer George R.R. Martin etwas zu sagen.

George R.R. Martin reagiert auf kontroverseste Szene in Folge 1 von A Knight of the Seven Kingdoms

Die kontrovers aufgenommene Szene in Folge 1 von A Knight of the Seven Kingdoms steht nach wenigen Minuten Laufzeit direkt am Anfang: Dunk (Peter Claffey) begräbt seinen Mentor und entschließt sich, seinen Wert als junger Heckenritter bei einem Turnier in Aschford unter Beweis zu stellen. Zu einer Nahaufnahme auf sein entschlossenes Gesicht schwillt im Hintergrund das epische musikalische Thema von Game of Thrones an ... nur um abrubt von einem harten Schnitt unterbrochen zu werden, der uns zeigt, wie Dunk sich gut sichtbar hinter einem Baum erleichtert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während einige Fans auf X den Scherz der "Poop"-Szene samt unterlaufenen Game of Thrones-Erwartungen feiern und dadurch "sofort dabei" waren, kommentieren andere auf X als "diabolisch" und dass sie das "wirklich nicht sehen wollten".

Game of Thrones-, House of the Dragon- und A Knight of the Seven Kingdoms-Autor George R.R. Martin verriet dem Hollywood Reporter , seine Reaktion auf die erste Begegnung mit dem defäkierenden Dunk:

Ja, das war in der Tat eine kleine Überraschung. Nicht, dass meine Charaktere nicht auch mal austreten müssen, aber normalerweise schreibe ich darüber nicht so ausführlich. Als ich den Rohschnitt sah, schrieb ich: "Was ist das? Woher kommt das? Ich weiß nicht, ob wir die Scheiße wirklich brauchen." Aber [Showrunner Ira Parker] gefiel es aus irgendeinem Grund.

A Knight of the Seven Kingdoms-Showrunner Ira Parker erklärt die "Kack-Szene"

Ansonsten feiert George R.R. Martin die neue Game of Thrones-Serie aber, insbesondere, weil sie "nicht ist, was die meisten in einer Fantasy-Geschichte erwarten". Martins Co-Serienschöpfer und Showrunner von A Knight of the Seven Kingdoms, Ira Parker, erklärte die kontroverse Szene unterdessen, die keinesfalls abfällig gemeint sei:

Im Drehbuch stand: 'Duncan hört die Helden-Melodie in seinem Kopf' – was in diesem Moment nicht zwangsläufig das Game of Thrones-Thema sein musste. Er sollte diesen Ruf zur Größe hören [...]. Aber er ist eben noch kein Held. Alles, was wir hier sagen wollen, ist, dass Dunk noch kein Held ist. Er ist nur ein nervöser Junge mit einem flauen Gefühl im Magen – genau wie ich. Und so sehr man auch etwas Großartiges vollbringen will: Sobald man tatsächlich loslegen und es tun muss, wird es komplizierter. Und genau darum geht es für ihn in der gesamten Staffel.

Podcast zur neuen Game of Thrones-Heimat: Lohnt sich ein Abo bei HBO Max?

Seit Kurzem ist HBO Max endlich auch in Deutschland verfügbar. Aber lohnt sich ein Abo? Wir nehmen die neue Streaming-Heimat von Game of Thrones und Harry Potter im Podcast genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Serien wie A Knight of the Seven Kingdoms und The Pitt sowie dem DC-Blockbuster Superman ist HBO Max gestartet. Wir stellen euch das Programm des Streamers näher vor, verraten euch heiße Streaming-Tipps und wägen Vor- und Nachteile eines Abos ab.