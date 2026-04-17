Dieses Game of Thrones-Video gab es noch nie zuvor zu sehen: Zum 15-jährigen Jubiläum wurde es geteilt

15 Jahre ist es her, dass Game of Thrones bei HBO an den Start gegangen ist und die Serienwelt für immer verändert hat. Zum Jubiläum wurde nun ein besonders emotionales Video geteilt.

Wenn es um die einflussreichsten Serien des 21. Jahrhunderts geht, spielt Game of Thrones ganz vorne mit. Das Fantasy-Drama entwickelte sich in einem Mega-Blockbuster, der von Staffel zu Staffel größer wurde und mit einer Vielzahl an komplexen Figuren und Handlungssträngen begeisterte. Heute wird die Serie 15 Jahre alt.

Am 17. April 2011 feierte die 1. Staffel von Game of Thrones ihre Premiere bei HBO in den USA – und das, nachdem der ursprüngliche Pilot direkt in den Giftschrank wanderte und neu gedreht werden musste. Diese 60 Minuten werden wir wohl nie zu Gesicht bekommen. Dafür gibt es zum Jubiläum ein anderes Geschenk in Videoform.

Zum 15-jährigen Jubiläum von Game of Thrones teilt HBO die berührenden Abschiede der Stars

HBO hat ein zweieinhalbminütiges Video veröffentlicht, das mit noch nie zuvor gezeigten Behind-the-Scenes-Aufnahmen aufwartet. Es handelt sich jedoch nicht um irgendwelche Einblicke hinter die Kulissen. Der Zusammenschnitt enthält die emotionalen Abschiede der Hauptdarsteller:innen an ihren jeweils letzten Drehtagen.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Game of Thrones - 15th Anniversary: The Cast's Final Goodbyes (English) HD

In der Videobeschreibung heißt es:

Am 17. April 2011 strahlte HBO die erste Folge einer Serie namens Game of Thrones aus, die das Fernsehen für immer verändern sollte. Nach all den Schlachten, dem Verrat und den Toden war es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Bisher unveröffentlichte Aufnahmen von den Darsteller:innen, wie sie ihre letzten Szenen drehen und Westeros hinter sich lassen

Den Anfang macht Emilia Clarke, die von der ersten bis zur letzten Staffel als Daenerys Targaryen in Game of Thrones mitmischte. Danach treten Sophie Turner (Sansa Stark), Gwendoline Christie (Brienne von Tarth), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister) und Peter Dinklage (Tyrion Lannister) vor die Kamera.

Spätestens bei Maisie Williams, die als Arya Stark mit der Serie aufgewachsen ist, fließen die Tränen. "Manchmal hatte ich wirklich zu kämpfen damit, wie sehr sich mein Leben dadurch verändert hat. Jedes Jahr hierher zurückzukommen und mit euch allen zusammen zu sein, hat es wirklich lohnenswert gemacht", so Williams.

Den Abschluss macht Kit Harington, dessen Jon Snow neben Clarkes Daenerys die wohl populärste Game of Thrones-Figur war. Neun Jahre lang hat ihn die Fantasyserie begleitet. Im Zuge der Dreharbeiten lernte er sogar seine heutige Frau Rose Leslie kennen. Als Ygritte von den Wildlingen spielte sie eine der tragischsten Rollen.

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Game of Thrones ist schon lange zu Ende, aber das Franchise lebt durch zahlreiche Spin-offs weiter

Während Fans der Bücher vermutlich noch sehr lange auf den Abschluss der Geschichte warten, hat die Serie diesen längst gefunden. Am 19. Mai 2019 wurde das Finale von Game of Thrones bei HBO ausgestrahlt. Nun lebt das Franchise durch die Spin-off-Serien House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms weiter.

Es sind nicht die einzigen Ableger, die Westeros erweitern: Neben diversen Serien, die sich aktuell bei HBO in Entwicklung befinden, wurde kürzlich erst ein abendfüllender Spielfilm angekündigt, der Game of Thrones auf die große Leinwand bringt. Er erzählt die Geschichte des Targaryen-Herrschers Aegon I.