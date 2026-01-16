Game of Thrones soll eine Fortsetzung kriegen – und zwar mit Arya im Zentrum

HBO denkt erneut über ein Game-of-Thrones-Sequel nach und lässt damit alte Gerüchte wieder aufleben. Jon Snow galt lange als gesetzt – doch nun rückt ein anderer Fan-Liebling in den Fokus.

Nachdem die neue Game of Thrones-Serie: A Knight of the Seven Kingdoms kurz vor dem Start steht und ein weiteres Epos geplant ist, das von Aegons Eroberung handeln soll, gibt es schon wieder Neuigkeiten aus dem großen GOT-Universum. Denn wie The Hollywood Reporter in seiner großen Titelstory mit Autor George R.R. Martin berichtet, könnte die Originalgeschichte über ein Sequel weitererzählt werden. Als Hauptfigur steht niemand Geringeres als Fanliebling Arya Stark im Raum.

Game of Thrones-Sequel mit Arya Stark könnte kommen

Pläne für ein Sequel gibt es schon seit Jahren, bislang sollten die sich aber um Jon Snow drehen. 2024 bestätigte Snow-Darsteller Kit Harington, dass das geplante Sequel auf Eis liege, da man noch nicht die richtige Geschichte gefunden habe. Nun scheint wieder Bewegung in das Projekt zu kommen.

Laut Quellen des Hollywood Reporters arbeitet inzwischen mit Quoc Dang Tran (Drops of God) ein neuer Autor an dem Projekt, wodurch das Sequel eine neue Richtung einschlagen könnte. Eine der diskutierten Optionen: Die Handlung soll teilweise nach Essos verlegt werden und eine weitere Hauptfigur aus der Originalserie einbeziehen: Arya Stark. Die Figur, gespielt von Maisie Williams, gehört zu den beliebtesten Charakteren der gesamten Reihe.

HBO zeigt sich begeistert und vorsichtig von GOT-Sequel

Laut Martin sei Jon Snow für ein Sequel lange Zeit die sicherste Figur gewesen, da seine Geschichte an der Mauer endete und man somit nicht erklären müsse, was aus den anderen Figuren geworden ist. Zu der Überlegung, Arya Stark als Hauptfigur weiterzuerzählen, äußerte er sich nicht. Er könne keine Projekte in Entwicklung bestätigen oder kommentieren, heißt es.

Ob das Projekt tatsächlich realisiert wird, bleibt abzuwarten. Ein Insider von HBO äußerte sich vorsichtig: "Wir sind sehr interessiert und begeistert von der Aussicht auf ein Sequel, sind uns aber zugleich sehr bewusst, wie hoch die Messlatte bei der Umsetzung liegen muss." In trockenen Tüchern ist also noch lange nichts. Im Interview sagte Martin zu seinen zahlreichen geplanten Romanen, Sequels und Adaptionen seufzend: “Ich hänge mit allem so weit hinterher."