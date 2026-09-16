Das Game of Thrones-Spin-off geht weiter: Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms lässt nicht mehr lange auf sich warten

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Dunk und Egg! Ihr Game of Thrones-Ableger kehrt schon nächstes Jahr zurück – endlich gibt es einen groben Release-Zeitraum.

A Knight of the Seven Kingdoms hat Anfang dieses Jahres eine echte Erfolgsgeschichte erzählt – in mehrfacher Hinsicht. Und im Gegensatz zu vielen anderen Genre-Produktionen, die Jahre zwischen Staffeln verstreichen lassen, kehrt bodenständige Story aus dem Game of Thrones-Universum schon sehr bald wieder zurück. HBO hat den Zeitraum für den Start von Staffel 2 verraten.

A Knight of the Seven Kingdoms: Staffel 2 des Game of Thrones-Spin-offs kommt in der ersten Hälfte 2027

Deadline hat sich mit dem HBO-Geschäftsführerin Casey Bloys unterhalten. Der hat sich über die diversen Emmy-Gewinne gefreut und einige neue Infos verraten. Unter anderem, dass Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms schon Anfang 2027 an den Start geht.

Konkret wurde Bloys gefragt, ob Staffel 2 von Task mit Mark Ruffalo und Mahershala Ali rechtzeitig erscheint, um für die nächste Emmy-Verleihung in Frage zu kommen. Das wäre der Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 31. Mai 2027. Task schafft das nicht, dafür aber viele andere:

Für nächstes Jahr haben wir eine neue Season The Pitt, neue Season von The Gilded Age, White Lotus, neue Staffel A Knight of the Seven Kingdoms, neue Staffel von I Love L.A., neue Staffel von Rooster.

Der HBO-CEO spezifizierte im Anschluss , dass die neue Staffel von The Pitt direkt im Januar veröffentlicht werden soll. Als Casey Bloys nach noch mehr Game of Thrones und möglichen weiteren Spin-offs gefragt wird, sagt er noch Folgendes:

Sie meinen zusätzlich zum Emmy-nominierten A Knight of the Seven Kingdoms, das in der ersten Hälfte von 2027 kommt? Und House of the Dragon? Nein, abgesehen davon nichts.

Was gibt es sonst noch Neues von HBO?

Heated Rivalry bekommt eine 2. Staffel spendiert, die aktuell auch schon gedreht wird. Die Dreharbeiten an Task Staffel 2 sollen bereits zur Hälfte abgeschlossen sein und außerdem wird hinter den Kulissen fieberhaft an einer Staffel 3 von Big Little Lies gearbeitet. Da dort so viele berühmte Filmstars mitspielen, sei es aber eine echte Herausforderung, die Terminplanung hinzubekommen.

Ansonsten vertröstet uns der HBO-Chef auf die Zukunft, als er nach Staffel 5 von True Detective gefragt wird – und danach, ob Nicolas Cage immer noch daran beteiligt ist. The Last of Us Staffel 3 wird wohl die letzte Season der Videospielverfilmung und dann gibt es da natürlich auch noch The White Lotus Staffel 4, die ebenfalls in der ersten Hälfte von 2027 an den Start gehen soll.