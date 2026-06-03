Game of Thrones-Star Emilia Clarke entschuldigt sich bei Milliarden von Fans für ihre Flops: "Hätte nie passieren dürfen"

Neben ihrem Game of Thrones-Durchbruch hat Emilia Clarke in einigen Franchise-Blockbustern mitgespielt, die enttäuscht haben oder bei Fans durchgefallen sind. Darüber hat die Schauspielerin jetzt gesprochen.

Mit ihrer Hauptrolle als Drachenmutter Daenerys Targaryen in Game of Thrones wurde Emilia Clarke weltberühmt. Neben dem kontrovers diskutierten Staffel 8-Finale der HBO-Sensation hat die Schauspielerin auch in einigen Blockbustern und Franchise-Produktionen mitgespielt, die überwiegend sehr negativ aufgenommen wurden oder bei Fans durchgefallen sind. Jetzt hat Clarke über diese Rollen gesprochen und sich teilweise konkret dafür entschuldigt.

Emilia Clarke versteht negative Blockbuster-Reaktionen, aber bereut die Rollen nicht

In einem größeren aktuellen Variety -Interview hat der Game of Thrones-Star unter anderem über die negative Rezeption ihrer Auftritte in den Blockbustern Terminator 5: Genisys und Solo: A Star Wars Story sowie in der MCU-Serie Secret Invasion gesprochen:

Ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Show mochte, Leute. Es tut mir leid! Star Wars? Das mochten sie nicht. Terminator? Das hätte nie passieren dürfen. Aber das waren Jobs, zu denen ich Ja gesagt habe – wisst ihr, was ich meine?

Auch wenn sie diese Aussagen mit einer teilweise übertriebenen Stimme gesagt haben soll, kann Clarke die Reaktionen auf diese Produktionen verstehen. Ihr selbst würde die Kritik jedoch nichts ausmachen:

Ich bin in bereits bestehende Franchises eingestiegen. Wenn sie also nicht funktionieren, ist das nichts Persönliches.

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Emilia Clarke wählt Rollen jetzt bedachter aus

Die drei erwähnten Rollen der Schauspielerin sind auf verschiedene Weise umstritten oder kommerziell stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Solo: A Star Wars Story zählt zu den finanziell schwächsten Filmen der gesamten Sternensaga, während über den fünften Terminator-Film am liebsten niemand mehr sprechen will. Die bestenfalls durchwachsen aufgenommene Marvel-Serie Secret Invasion konnte beim Streamer Disney+ ebenfalls kaum große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Mittlerweile sucht sich Emilia Clarke neue Rollen jedoch sorgfältiger aus, wie sie im Variety-Interview erklärt. Entweder muss sie ein Projekt qualitativ stark überzeugen – oder sie nimmt den Job an, weil sie sich von der Arbeit besonders viel Spaß verspricht. Aktuell ist der Star in der humorvollen Agenten-Thriller-Serie Ponies zu sehen, die bei Skys WOW streamt.

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