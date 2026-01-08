Game of Thrones-Star will das Ende ihrer Figur nicht zerstören: "Niemand sonst war wirklich glücklich mit seinem Ende"

Auch Jahre später geht den Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones nach wie vor nicht der Gesprächsstoff aus. Sansa-Darstellerin Sophie Turner äußert sich jetzt über eine potenzielle Rückkehr.

Es ist mittlerweile fast sieben Jahre her, dass mit Game of Thrones das große Serien-Highlight der vergangenen Dekade beendet wurde. Die 8. Staffel sorgte für viele Diskussionen und hinterließ bei einem Großteil der Fans einen unbefriedigten Eindruck. Sophie Turner, die Sansa Stark spielte, äußerte sich nun über eine potenzielle Rückkehr und die Zufriedenheit ihrer Co-Stars mit dem Ende der Serie. Zuvor hatte sich die Darstellerin bereits über eine ihrer kontroversesten Szenen geäußert.

Game of Thrones: Sophie Turner spricht über ihre womögliche Rückkehr als Sansa Stark

Trotz der abgeschlossenen Hauptserie ist das Game of Thrones längst noch nicht auserzählt. Neben den bestehenden Spin-off-Serien sind weitere Projekte geplant, die das Fantasy-Universum weiter ausbauen sollen. In einem Gespräch mit The Direct äußerte sich Sophie Turner jetzt dazu, ob sie es sich vorstellen könne, erneut in die Rolle der Sansa Stark zu schlüpfen.

Ich weiß nicht, ich denke, es wäre schwer, aber auch toll, wieder zurückzukehren. Aber ich bin sehr zufrieden damit, wie Sansa ihre Geschichte in Game of Thrones beendet hat und niemand sonst war wirklich glücklich mit seinem Ende. Ich finde, ich habe ein gutes Ende bekommen, und daher weiß ich nicht, ob ich es noch einmal überarbeiten könnte.

Wie geht es mit Game of Thrones weiter?

Eine offizielle Rückkehr der Hauptserie ist nicht bestätigt, aber Fans der Geschichten aus Westeros können sich dieses Jahr über gleich zwei Serien freuen, die dieses Jahr auf HBO Max (ab Dienstag endlich auch in Deutschland verfügbar) erscheinen werden. Am 19. Januar 2026 erscheint die erste Folge von A Knight of the Seven Kingdoms, während im Sommer die 3. Staffel von House of the Dragons starten wird.

Über weitere Projekte aus der von George R.R. Martin geschaffenen Fantasy-Welt halten wir euch auf dem Laufenden.