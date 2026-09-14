Game of Thrones-Star Kit Harington wird niemals zu seiner zweitgrößten Rolle zurückkehren: "Sage es euch nur ungern"

Kit Haringtons Zeit als Jon Snow in Game of Thrones ist längst vorbei. Doch auch von seiner bislang zweitgrößten Rolle müssen sich Fans wohl für immer verabschieden.

Es ist absolut nachvollziehbar, dass Kit Harington nach seinem immensen Erfolg mit Game of Thrones seine Karriere in Richtung Kino verlagerte, um die von ihm gespielte Serienfigur Jon Snow ein Stück weit hinter sich zu lassen. Und was hätte sich dafür besser geeignet als ein Charakter aus dem gigantischen Marvel Cinematic Universe (MCU)?

Im 2021 veröffentlichten Superhelden-Blockbuster Eternals übernahm er die Rolle des menschlichen Geschichtsprofessors Dane Whitman, dessen Zukunft als mächtiger Superheld Black Knight in der Post-Credit-Szene des Films angeteasert wird. Doch der dritte Eintrag in der Multiverse-Saga des MCU entwickelte sich leider gar nicht zu dem erhofften Kassenknüller für die Verantwortlichen, was zugleich wohl auch Haringtons eigene Marvel-Phase besiegelte.

"Glaube nicht, dass es Pläne gibt": Game of Thrones-Star Kit Harington hat keine Zukunft im MCU

Im Widerspruch zu den hohen kreativen Erwartungen an Eternals kam der Film eher gemischt bei eingefleischten Marvel-Fans an, zum Teil schlug ihm sogar großer Hass entgegen. Das machte sich schließlich auch in den Zahlen bemerkbar: Die Comic-Adaption konnte ihre hohen Produktions- und Marketingkosten nicht gänzlich einspielen und avancierte somit zum großen Flop für das bis dahin erfolgsverwöhnte MCU.

Marvel zog dementsprechend Konsequenzen und änderte die Pläne für die zukünftige umfassende Franchise-Storyline, wodurch auch die ursprünglich angedachte Eternals-Fortsetzung fallen gelassen wurde. Ebenfalls Leidtragender dieser Situation war Harington, dessen Figur Whitman alias Black Knight nun plötzlich an Bedeutung verlor. In einem kürzlichen Interview mit MovieWeb machte der Darsteller deshalb wenig Hoffnung auf eine MCU-Rückkehr seiner Rolle:

Ich würde sehr gerne [zurückkehren]. Ich glaube aber nicht, dass es Pläne gibt. Das sage ich euch nur ungern. [...] Aber wir werden sehen, ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen Plan gibt.



Was schon 2023 gerüchteweise die Runde machte, scheint nun also Gewissheit: Kit Haringtons Marvel-Auftritt war einmalig und entpuppt sich damit im Nachhinein als leeres Versprechen seitens der Macher:innen.

Hier könnt ihr euch Kit Haringtons Post-Credit-Szene aus Eternals nochmal anschauen:

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Die MCU-"Ära" des zweifach Emmy-nominierten Briten erweist sich folglich als weitaus weniger glor- und erfolgreich als jene bei der Serie Game of Thrones, was nicht nur Harington selbst, sondern sicher auch seine große Fangemeinde mit Bedauern aufnimmt.

Statt Marvel: Welche Projekte stehen als Nächstes für Kit Harington an?

Allzu traurig muss Harington allerdings nicht über seine gescheiterte Marvel-Karriere sein, hat er sich doch kürzlich einem anderen riesigen Franchise angeschlossen: So wurde er für die geplante 2. Staffel der bevorstehenden Harry Potter-Serie als Lehrer-Gockel Gilderoy Lockhart besetzt.

Darüber hinaus wird er 2027 in den beiden Miniserien Count My Lies und Army of Shadows zu sehen sein. Hierzulande steht zudem noch die Veröffentlichung des Horrorfilms The Dreadful mit ihm und Game of Thrones-Kollegin Sophie Turner aus.