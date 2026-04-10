Game of Thrones-Star Lena Headey wurde vor Jahren aus einem Marvel-Blockbuster rausgeschnitten: Jetzt enthüllt sie ihre Rolle

Statt der eiskalten Königin hätte man GoT-Star Lena Headey im Marvel-Superheldenfilm mal von einer ganz anderen Seite gesehen. Doch ihre verrückte Rolle wurde komplett rausgeschnitten.

Mit Game of Thrones wurde die britische Schauspielerin Lena Headey weltweit berühmt. Als Cersei Lannister war sie acht Staffeln lang zu sehen, und das haben in der erbarmungslosen Fantasyserie nur wenige Figuren geschafft. Anders erging es ihr im Marvel-Film Thor 4: Love and Thunder (2022). Im Interview mit ScreenRant gab sie nun erstmals Details über ihre Rolle preis, die dem Schnitt zum Opfer gefallen war.

GoT-Star aus Thor 4 komplett rausgeschnitten

Im Interview über Headyes neuen Action-Thriller Ballistic, plauderte die Britin auch über ihre nie gesehene Marvel-Performance. Darin spielte Headey eine Hexe, die gemeinsam mit Angus Sampson und Da'Vine Joy Randolph Teil eines Zirkels war. "Also waren wir ein ziemlich verrücktes Trio", sagte Headey.

Ich glaube, das war Taikas Idee, und sie waren so etwas wie Thors Wegweiser in der Unterwelt, aber sie waren sehr, sehr lustig und irgendwie verrückt. Ich glaube, es gab diese ganze Geschichte von wegen: 'Sie wurden gefeuert', obwohl es eigentlich eher so war: 'Was machen sie hier eigentlich?' Aber ich denke, die Absicht war, für sie eine Welt zu finden, in der sie ihre eigenen Abenteuer erleben können.

Was nach einer unterhaltsamen Performance klingt, hat es leider nicht in den Film geschafft. "Schade, dass wir es nicht in den finalen Schnitt geschafft haben", sagte die Schauspielerin, die besonders die Zusammenarbeit mit Randolph als "große Freude" beschrieb.

Lena Headeys neues Projekt: Der spannende Thriller Ballistic

Für Headeys Karriere scheint es aber auch ohne Marvel weiterhin gut zu laufen. Am 17. April 2026 wird der Thriller Ballistic in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada starten. Die Festival-Premiere feierte er bereits im September 2025. Über einen deutschen Erscheinungstermin ist aktuell nichts bekannt.

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Darin sieht man Heady wieder in einer ernsten Rolle. Nance Redfield (Headey) arbeitet in einer Munitionsfabrik. Ausgerechnet mit einer dieser Kugeln wird ihr Sohn in Afghanistan getötet. Offenbar wurde die Munition über dunkle Kanäle an die Taliban verkauft. Nance will der Sache auf den Grund gehen und schwört Rache.

Darüber hinaus wurde Headey gerade erst für die 3. Staffel von Netflix-Hit Wednesday als Gaststar bestätigt.