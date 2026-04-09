Game of Thrones-Star Peter Dinklage wird Teil einer der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten

Nachdem sich Peter Dinklage zuletzt in Dexter: Wiedererwachen blicken ließ, stößt der Game of Thrones-Star zu einem weiteren großen Serien-Universum. Diesmal geht's ins Sci-Fi-Genre.

Als Tyrion Lannister in Game of Thrones machte sich Peter Dinklage Anfang der 2010er Jahre in der Seriengeschichte unsterblich. Seitdem war der Schauspieler in zahlreichen weiteren großen Franchises zu sehen: im Kino unter anderem in Marvel-Blockbustern wie Avengers 3: Infinity War und im neuesten Hunger Games-Film The Ballad of Songbirds & Snakes, im Serienbereich zuletzt in Dexter: Wiedererwachen.

Jetzt soll Dinklage zu einer großen Sci-Fi-Reihe stoßen. Er spielt in der 2. Staffel von Alien: Earth mit.

Game of Thrones-Star Peter Dinklage stößt zur 2. Staffel von Sci-Fi-Serie Alien: Earth

Als Teil des Hauptcasts wird der Game of Thrones-Star die Sci-Fi-Serie von Fargo-Schöpfer Noah Hawley in Zukunft unterstützen. Wie Deadline exklusiv erfahren hat, gibt es noch keine näheren Informationen zu Dinklages Rolle in dem Alien-Ableger, der die ikonische Reihe fortsetzt, die 1979 mit Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt unter der Regie von Ridley Scott begann.

Die Serie dreht sich um den humanoiden Roboter Wendy (Sydney Chandler), die gemeinsam mit einer Gruppe von Soldaten eine furchtbare Entdeckung in einem Raumschiff macht. An Bord befinden sich fünf außerirdische Lebensformen, die schon bald eine große Gefahr für die Menschheit und die Erde darstellen.

Seht hier den Trailer zu Alien: Earth Staffel 1

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Cast von Staffel 1 umfasste neben Chandler unter anderem Alex Lawther (The End of the F***ing World), Timothy Olyphant (Justified), Essie Davis (Cabinet of Curiosities), Samuel Blenkin (Peaky Blinders) und Babou Ceesay (Severance). Welche Neuzugänge wir in Staffel 2 noch erwarten dürfen, werden voraussichtlich die nächsten Wochen zeigen.

Wann kommt Alien: Earth Staffel 2?

Die Dreharbeiten der neuen Folgen sollen im Mai in den Pinewood Studios in London starten. Dort wurden ebenfalls der Originalfilm von 1979 sowie Alien³ und das Prequel Prometheus – Dunkle Zeichen gedreht. Nachdem die Produktion von Staffel 1 in Thailand angesiedelt war, markiert das für die Fortsetzung nun eine große Veränderung.

Ein offizieller Starttermin wurde für die Sci-Fi-Serie noch nicht angekündigt, doch rechnen wir mit einer Rückkehr von Alien: Earth im Jahresverlauf 2027. Hierzulande streamt die Serie aus dem Hause FX bei Disney+.

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