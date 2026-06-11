Game of Thrones-Star spielt in neuer Peaky Blinders-Serie mit – und 2 Fanlieblinge kehren auch zurück

Eine Sequel-Serie zu Peaky Blinders ist aktuell in Arbeit. Jetzt gibt es Casting-Neuigkeiten bei Netflix: Zwei alte Bekannte kehren nach Birmingham zurück und bringen einen Game of Thrones-Star mit.

Es geht zurück in die Unterwelt von Birmingham: Nachdem kürzlich Peaky Blinders: The Immortal Man die Ära von Peaky Blinders-Protagonist Tommy Shelby (Cillian Murphy) beendete, hat bei Netflix jetzt die Arbeit an einer Peaky Blinders-Sequel-Serie begonnen. Und nachdem kürzlich schon ein Stranger Things-Star für die Hauptrolle besetzt wurde, gibt es jetzt weitere Casting-Neuigkeiten: So ist unter anderem Conleth Hill (bekannt als Lord Varys aus Game of Thrones) mit von der Partie, wie Deadline berichtet.

Game of Thrones-Star kämpft als Peaky Blinders-Konkurrent gegen zwei Fanlieblinge

Das Peaky Blinders-Sequel soll zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzen. Birmingham muss schnell wieder aufgebaut werden und die rivalisierenden Gangs der Stadt planen, dabei jede Menge Profit zu machen. Neben den Peaky Blinders-Angehörigen und Tommy Shelby-Söhnen Duke (Jamie Bell) und Charles (Charlie Heaton) gibt dabei auch eine Gangstertruppe unter Clemmy Keeler (Hill) den Ton an.

Wie aus dem Deadline-Bericht hervorgeht, wurden neben Hill folgende Darsteller:innen besetzt:

Daniel Monks (A Knight of the Seven Kingdoms) als Detective Inspector Bell

Samuel Bottomley (Tyrannosaur)

Arturo Muselli (Gomorrah)

Eugene Collins (The Bay) Lucie Shorthouse (We Are Lady Parts)

Cal O'Driscoll (Video Nasty) is Clemmy’s son Aidan Keeler.

Vor allem aber werden sich Fans über zwei Rückkehrer freuen: Ned Dennehy (Guns Akimbo) und Packy Lee (The Witcher) kehren als Charlie Strong und Johnny Dogs zurück, wie auch DiscussingFilm berichtet.

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Wann kommt die Peaky Blinders-Sequel-Serie zu Netflix?

Die Peaky Blinders-Sequel-Serie hat noch kein konkretes Startdatum bei Netflix. Wir gehen mit Blick auf das Stadium der Produktion nicht vor 2027 von einer Veröffentlichung aus.