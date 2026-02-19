Die Game of Thrones-Geschwister Sophie Turner & Kit Harington mussten sich für neuen Film küssen und bekamen Würgereiz: Seht hier das lustige Video

Acht Jahre nach dem Ende von Game of Thrones stehen Sophie Turner und Kit Harington wieder gemeinsam vor der Kamera. Wie widerlich sie eine gemeinsame Kuss-Szene fanden, zeigt ein Video.

Manche Rollen wird man nur schwer wieder los. Kit Harington und Sophie Turner etwa spielten ganze sieben Staffeln lang die Halbgeschwister Sansa Stark und Jon Snow in Game of Thrones. Das macht die Liebesszenen in ihrem neuen Horrorfilm The Dreadful ganz offenbar nicht einfacher.

Kit Harington und Sophie Turner würgen: Die Game of Thrones-Stars wollen kein Paar sein

The Dreadful dreht sich um die junge Anne (Turner) und ihre Schwiegermutter Morwen (Marcia Gay Harden), die zur Zeit der Rosenkriege am Rande der englischen Gesellschaft leben. Anne begegnet Jago (Harington), einem Mann aus ihrer Vergangenheit.

Während sich ihr Elend immer weiter verschärft, ist Anne hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Jago und der Loyalität zu ihrer Schwiegermutter. Bald schon nehmen ihre Lebensumstände eine dunkle Wendung.

Wie nun ein Video vom Set zeigt, können Harington und Turner ihrer ehemalige Geschwisterbeziehung wohl schlecht ablegen: Die gemeinsame Kussszene für The Dreadful lässt sie würgen, als hätten sie etwas absolut Ekelhaftes getan. Wären die beiden Targaryens, wäre das sicherlich keine große Sache ...

Wann kommt The Dreadful nach Deutschland?

The Dreadful hat hierzulande noch keinen Starttermin. In den USA und Großbritannien soll der Horrorfilm von Natasha Kermani (Lucky) am 20. Februar 2026 in den Kinos erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

