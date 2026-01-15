Game of Thrones-Stars Sophie Turner und Kit Harington nach 7 Jahren wiedervereint: So sieht ihr neuer Horror-Schocker aus

In Game of Thrones spielten sie Halbgeschwister, sieben Jahre später drehten Sophie Turner und Kit Harington ihren ersten gemeinsamen Film. Nun gibt es erste Bilder zu dem Historien-Horror.

Als Sansa Stark und Jon Snow spielten sich Sophie Turner und Kit Harington in die Herzen von Millionen Game of Thrones-Fans. Umso erfreulicher dürfte es für viele sein, dass sich die beiden Stars sieben Jahre nach dem Ende des Serien-Hits erneut zusammengefunden haben, um gemeinsam einen neuen Film zu drehen. Dieser hört auf den Titel The Dreadful und ordnet sich in die Sparte des historischen Horrors ein.

Entertainment Weekly hat jetzt exklusiv die ersten Bilder zu dem britischen Streifen präsentiert, die Turner und Harington abermals in mittelalterlichen Kostümen zeigen – wenn auch mit deutlich weniger Fellanteil.

So sieht die Game of Thrones-Reunion im Horror-Schocker The Dreadful aus

Die drei veröffentlichten Fotos wirken vorerst noch recht unspektakulär. So sind Turner und Harington darauf lediglich sitzend in einem Wald bzw. am Strand zu sehen:

Die Verbindung ihrer beiden Charaktere erscheint auf den Bildern zugleich vertraut und distanziert, was durch die offizielle Synopsis von The Dreadful mehr Kontext erhält:

Anne lebt mit ihrer Schwiegermutter Morwen am Rande der mittelalterlichen englischen Gesellschaft. Alles ändert sich, als ein Mann aus ihrer Vergangenheit aus dem Krieg zurückkehrt und ein Fluch in Form eines Ritters über sie hereinbricht.



Weitere Informationen zur Handlung gibt es bislang noch nicht. Turner verriet vor ein paar Monaten jedoch gegenüber Collider , dass der Film auf dem japanischen Klassiker Onibaba - Die Töterinnen basiert. Dabei handelt es sich um einen Erotik-Horrorfilm aus dem Jahr 1964, in dem zwei Frauen verletzte Samurai-Krieger ermorden, um deren Hab und Gut gegen Nahrung eintauschen zu können. Weiterhin verglich Turner The Dreadful mit dem Arthouse-Fantasyfilm The Green Knight und beschrieb ihr Projekt Film als "irgendwie übernatürlich, seltsam und wirklich beängstigend".

Schräg und erschreckend war für die Schauspielerin auch die Dreherfahrung bei dem Horror-Projekt, da sie darin einige intime Szenen mit ihrem langjährigen GoT-Serienbruder Harington spielen musste. Neben Turner als Protagonistin Anne und Harington als Kriegsrückkehrer Jago wird außerdem noch Oscarpreisträgerin Marcia Gay Harden (Into the Wild) als Schwiegermama Morwen zu sehen sein. Regie und Drehbuch zu The Dreadful stammen von Natasha Kermani (Stargirl).

Horror mit Game of Thrones-Stars: Wann und wo startet The Dreadful?

Das verantwortliche Studio Lionsgate bringt The Dreadful am 20. Februar 2026 in ausgewählte Kinos. Parallel dazu soll der Film auch im Stream starten, möglicherweise beim US-Anbieter Peacock. Wann und wo der Historien-Horror in Deutschland erscheint, steht aktuell noch nicht fest.