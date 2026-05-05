Game of Thrones- und The Last of Us-Star Bella Ramsey hat einen neuen Film: Hier ist der Trailer zu Sunny Dancer

Nach Game of Thrones und The Last of Us spielt Bella Ramsey in einem tragikomischen Kinofilm mit, der schon auf der Berlinale gefeiert wurde. Hier ist jetzt der offizielle Trailer zu Sunny Dancer.

Die Sektion Generation 14Plus der Berlinale 2026 wurde von der Tragikomödie Sunny Dancer eröffnet, die im Laufe dieses Sommers auch noch regulär ins Kino kommen soll. Brillieren darf im Coming-of-Age-Film von George Jaques vor allem Schauspielstar Bella Ramsey, bekannt aus der Fantasyserie Game of Thrones und dem Endzeitdrama The Last of Us. Einen Vorgeschmack liefert die Vorschau.

Hier der Trailer zu Sunny Dancer mit Bella Ramsey:

Sunny Dancer - Trailer (English) HD

Darum geht es im neuen Film mit Game of Thrones- und The Last of Us-Star Bella Ramsey

In Sunny Dancer wird die 17-jährige Ivy (Ramsey) von ihren Eltern in ein Ferienlager für krebskranke Jugendliche gesteckt. Und das, obwohl sie ihre Erkrankung eigentlich bereits überstanden hat und nichts mehr vom K-Wort hören will. Ablehnend gegenüber Lagerleiter Patrick (Neil Patrick Harris) und den anderen Teens gibt Ivy sich trotzig, ehe sie doch noch Anschluss findet und neue Lust aufs Leben bekommt.

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Mein Kollege Matthias Hopf sah Sunny Dancer bereits bei der Berlinale und bezeichnete ihn in seinem Film-Check als ausbalanciertes und feinfühliges Unterfangen "mit außerordentlichem Gespür für die Archetypen des Coming-of-Age-Films". Weiter heißt es in seiner Kritik:

Es ist allerdings nicht nur die emotionale Intelligenz des Drehbuchs und Jaques' feinfühlige Inszenierung, die das breit aufgeschlüsselte Gefühlspektrum der Geschichte transportiert. Ein sagenhaftes Ensemble erweckt die Figuren zum Leben, angeführt von Ramseys grandioser Lead-Performance, die sich zu keiner Sekunde vor Prestige-TV-Titanen wie Game of Thrones und The Last of Us zu verstecken braucht.

Das besagte Ensemble, das Ramseys Ivy umzingelt, besteht aus weiteren jugendlichen Figuren wie Maisie (Jasmine Elcock), Ralph (Earl Cave), Archie (Conrad Khan), Jake (Daniel Quinn-Toye) und Ella (Ruby Stokes).

Wann darf mit Sunny Dancer im Kino gerechnet werden?

Der deutsche Filmstart des Coming-of-Age-Films mit Bella Ramsey ist für den 13. August dieses Jahres eingeplant. Und natürlich gibt es mit dem Star auch ein Wiedersehen in der 3. Staffel von The Last of Us, die aktuell für eine Premiere 2027 gedreht wird.