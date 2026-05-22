Gangster-Serie MobLand feuert Tom Hardy nach Krach hinter den Kulissen – das soll passiert sein

Hinter den Kulissen der Ganovenserie MobLand soll es gekracht haben. So sehr, dass Schauspielstar Tom Hardy nicht länger Teil des Ensembles ist.

MobLand - Familie bis aufs Blut lief bisher eine erfolgreiche Staffel lang bei Paramount+, eine 2. Season wurde bereits gedreht und die Chancen für ein weiteres Kapitel darüber hinaus sollen gerüchteweise gar nicht schlecht stehen. Die müsste das Format dann aber ohne Tom Hardy, einen der größten Stars im Cast, bestreiten. Denn wie Puck News berichtet, wurde der Schauspieler nach Reibereien bei der Produktion gefeuert.

Was dahintersteckt, wollen wie euch natürlich nicht vorenthalten.

MobLand-Star Tom Hardy aus Gangster-Serie entlassen – aber warum?

Wie Hollywood-Insider Mattew Belloni von Puck aus der Gerüchteküche berichtet, sei der aus Venom bekannte Star öfters zu spät am Set erschienen, was aber nicht der einzige Grund für seine Entlassung gewesen sein soll. Auch habe er angeblich Drehbuchanmerkungen und Änderungen im Dialog vorgeschlagen und sei darüber hinaus unzufrieden damit gewesen, neben großen Namen nicht der einzige Star der Serie zu sein. Besonders mit Produzent Jez Butterworth soll es gescheppert haben, der schon damit gedroht hatte, selbst seinen Hut zu nehmen, sollte man sich nicht von Hardy trennen.

Offiziell bestätigt wurde natürlich nichts davon. Was aber auf jeden Fall stimmt: MobLand ist eine Ensembleserie mit mehreren namhaften Stars. Neben Tom Hardy sind unter anderem 007-Veteran Pierce Brosnan, der ehemalige Westeros-König Paddy Considine und Queen-Darstellerin Helen Mirren im Crime-Drama vertreten.

Wie man sich nun erzählerisch Hardys Serienfigur Harry Da Souza entledigt, wird sich am Ende von Staffel 2 zeigen müssen. Dabei hätte man schon nach dem 1. Staffelfinale die perfekte Gelegenheit gehabt, als der Fixer von seiner Frau Jan (Joanne Froggatt) erstochen wurde, was er aber überlebte. An Ideen wird es nicht mangeln, schließlich leben Fixer wie Harry nicht ungefährlich.

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Wann geht es mit MobLand weiter?

Die 2. Staffel von MobLand hat noch kein festes Startdatum auf Paramount+, darf aber vielleicht schon Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet werden. Wie Hardy im letzten Jahr zum Hollywood Reporter meinte, wird die Story der Harrigan-Gangsterfamilie aus London dann noch viel internationaler, sobald sich organisiertes Verbrechen aus aller Welt mit Drogen- und Waffengeschäften in die Handlung einschaltet.

Auf der anderen Seite gibt es auch Serien, die plötzlich gar nicht mehr weitergingen. Viele davon von Netflix, mit denen wir immer noch das ein oder andere Hühnchen zu rupfen haben:

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