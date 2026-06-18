Ganz Deutschland schaut heute dieses WM-Spiel: Warum nach dem grandiosen 7:1-Auftakt die große Enttäuschung folgen könnte

Nachdem die DFB-Elf bei ihrem ersten WM-Spiel gegen Curaçao 7:1 abgeräumt hat, steht heute endlich die nächste Partie an! Wir haben alle Infos über Anstoß, Gegner und Übertragung des 2. deutschen Spiels der Gruppenphase.

Am Sonntag, den 14. Juni, startete die deutsche Nationalmannschaft in die WM 2026 und konnte direkt einmal zeigen, was in ihr steckt: Mit einem traumhaften Ergebnis von 7:1 wiesen sie die Mannschaft von Curaçao in die Schranken. Warum das zweite Match der Gruppenphase eine deutlich größere Herausforderung für die deutsche Nationalelf darstellen könnte, verraten wir euch im Artikel.

Alle Infos zum nächsten deutschen WM-Spiel: Welcher Sender überträgt das Match, wann ist der Anstoß und gegen wen wird gespielt?

Wer beim 2. WM-Spiel der deutschen Mannschaft live dabei sein möchte, sollte sich vorher vielleicht einen Mittagsschlaf gönnen, denn der Anstoß findet erst um 22 Uhr unserer Zeit statt. Die Partie wird live im ZDF gesendet – natürlich bietet der Sender auch einen gratis Livestream an. Wer Magenta abonniert hat, kann das Match ebenfalls streamen. (Die Vorberichterstattung beginnt im ZDF bereits eine Stunde früher, um 21 Uhr.)

Im zweiten WM-Gruppenspiel tritt Deutschland gegen die Elfenbeinküste an. Gespielt wird in Toronto. Das gleichnamige Toronto Stadium fasst ca. 45.000 Zuschauende.

Eine kleine Prognose: Wie steht es um die Siegchancen der deutschen Mannschaft bestimmt?

Wie sportschau berichtet, traf die deutsche Nationalelf erst einmal auf die ivorische Mannschaft. In diesem Freundschaftsspiel kam es zu einem Unentschieden; beide Teams konnten jeweils zwei Tore erspielen. Es wird also spannend, wie Deutschland sich gegen das westafrikanische Land schlägt. Die Elfenbeinküste konnte bei ihrem ersten WM-Spiel (gegen Ecuador) bereits mit einem 1:0 zeigen, was in ihr steckt.

Die Fähigkeiten der ivorischen Nationalmannschaft werden aber durchaus als hoch eingestuft; viele der Spieler sind in deutschen und europäischen Topligen vertreten. Unter anderem sind die Stars der Elfenbeinküste bei Manchester United, AS Rom, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, FC Villarreal und vielen weiteren Mannschaften unter Vertrag. Besonders der Topspieler Yan Diomande sei aktuell ein echter Überflieger, den sich viele Teams gerne unter den Nagel reißen würden.