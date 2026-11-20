Der Dezember rückt näher und Amazon Prime hat jetzt den perfekten Film für die Vorweihnachtszeit in Programm. Er hat eine charmante Story und reichlich Hype-Stars im Gepäck.

Netflix hat bereits mit der Weihnachtskomödie Guarding Stars vorgelegt, in der Supernatural-Star Jared Padalecki und Gossip Girl-Alumna Leighton Meester in eine besinnliche Enemies-to-Lovers-Geschichte verwickelt wurden. Natürlich landete der Film sofort auf Platz 1 der Streaming-Charts.

Jetzt steht der erste große hauseigene Weihnachtsfilm bei Amazon Prime Video in den Startlöchern. Statt ein paar bekannter Nostalgie-Stars für die Millennial-Crowd kommt dieser dagegen mit einigen der aktuell gefragtesten Hype-Stars daher. Die Rede ist von Clashing Through the Snow - Ein Weihnachts-Roadtrip.

Clashing Through the Snow: Weihnachtskomödie mit Christopher Briney bei Amazon Prime

Clashing Through the Snow dreht sich um die beiden Arbeitskolleg:innen Hannah Hendricks (Michelle Randolph) und Ryan Mitchell (Christopher Briney), die als Lektoren im selben Verlag abreiten und sich eigentlich überhaupt nicht ausstehen können. Als der Verlag von Einsparungen betroffen ist und eine ihrer beiden Stellen vor dem Aus steht, versuchen beide, den nächsten Mega-Bestseller für sich zu gewinnen, um ihren Job zu retten.

Ryan hat schon bald einen Termin mit Bestsellerautorin Emily McIntire (Hooked) in Aussicht, Hannah hat dagegen die Autorin Bianca Hart (Julia Fox) im Auge. Für ihre karrieredefinierenden Meetings müssen beide nach New York reisen, doch ein Schneesturm lässt ihre Flüge ausfallen und die beiden Rival:innen müssen sich kurzerhand einen Mietwagen teilen. So kommt natürlich alles ganz anders, als ursprünglich geplant ...

In der Weihnachtskomödie sind Christopher Briney und Michelle Randolph in den Hauptrollen zu sehen. Briney kennen Prime Video-Abonennt:innen vor allem durch seine Rolle als Conrad in der Hype-Serie Der Sommer, als ich schön wurde. Darüber hinaus war der Nachwuchsstar zuletzt etwa in der Mean Girls-Neuverfilmung im Kino zu sehen.

Randolph hat sich dagegen mit einem ganz anderen Streaming-Universum einen Namen gemacht, nämlich in dem von Taylor Sheridan. In der Yellowstone-Prequelserie 1923 spielt sie seit 2022, darüber hinaus ist sie in Sheridans Serie Landman zu sehen. Dazu versammelt Clashing Through the Snow unter anderem Lukas Gage (The White Lotus), Julia Fox (Der schwarze Diamant) und Paris Hilton vor der Kamera, die wohl nicht weniger gefragt sind als das Hauptpaar.

Doch damit nicht genug: Das Drehbuch stammt aus der Feder von Danny Mackey und Rebecca Ewing, die zuvor das Skript für die erfolgreiche Weihnachtskomödie Love Hard von Netflix zu Papier brachten. Inszeniert wurde der Film dagegen von Carlson Young, die vor wenigen Monaten die Romanze The Last Sunrise bei Prime Video zum Erfolg geführt hat.

Dass Clashing Through the Snow ein großer Hit wird, scheint bei diesen Zutaten also bereits jetzt vorprogrammiert. Der Film startet am heutigen Montag, den 23. November 2026 bei Prime Video im Streaming-Abo. Und wenn ihr euch fragt, auf welche großen Streaming-Filme ihr euch dieses Jahr noch freuen dürft, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

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In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.

